Adelante apoya las reivindicaciones de trabajadores de Airbus en huelga e insta al Gobierno a ponerse de su lado

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este martes el apoyo de su formación "a la lucha de los trabajadores de Airbus" que mantienen una huelga, así como ha instado al Gobierno a ponerse del "lado" de sus reivindicaciones.

José Ignacio García ha atendido a los medios de comunicación en Sevilla tras reunirse con trabajadores de Airbus en huelga, y ha remarcado que desde Adelante Andalucía se ponen "detrás de la asamblea de trabajadores, de los sindicatos" y de los propios trabajadores de la citada compañía, y ha aseverado que "esto no va de partido ni de siglas", sino que es "mucho más importante".

"Esto es la lucha de los trabajadores y trabajadoras diciendo algo muy claro", que "se merecen respeto", ha resumido José Ignacio García antes de agregar que "una empresa que factura y tiene beneficios multimillonarios tiene que recordar que cada euro de beneficio que tiene es gracias a sus trabajadores, no al CEO de la empresa".

Por tanto, según ha continuado el portavoz de Adelante, "tienen que recordar que la falta de respeto sistemática un día tras otro contra las condiciones laborales de los trabajadores de Airbus provoca esto, que sus trabajadores han dicho 'hasta aquí hemos llegado'".

José Ignacio García ha sostenido que lo que se ha producido es "el cúmulo de mucha falta de respeto un día tras otro durante años de una empresa que gana miles de millones de euros en beneficios que generan los trabajadores", según ha insistido en defender, al tiempo que ha querido dejar claro que desde Adelante Andalucía apoyan las "movilizaciones y reivindicaciones" del colectivo.

Además, ha realizado "un llamamiento" dirigido al Gobierno, desde la premisa de que "Airbus es una empresa parcialmente pública", por lo que, según ha añadido José Ignacio García, el Ejecutivo actual "debería responder ante los que generan el beneficio y la riqueza, que son los trabajadores".

"Por tanto, este Gobierno es responsable también de este maltrato y falta de respeto a los trabajadores", ha sentenciado el portavoz de Adelante antes de concluir reiterando el "apoyo" de su formación "a la lucha" de los trabajadores, y de exigir "a todos los gobiernos que, en este conflicto, se pongan de lado de los trabajadores, que den la cara, que lo único que están pidiendo es respeto a su trabajo", según ha sentenciado para concluir.