Convocado el XV Concurso Literario Infantil Ciudad de Jaén para fomentar la escritura entre los más jóvenes

Presentación del XV Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén. - FCRJ

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XV Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén organizado por el Ayuntamiento con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Jaén, ya está en marcha con el objetivo de fomentar la escritura entre los más jóvenes.

En concreto, está dirigido al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria. Como principal novedad de esta edición, incorpora la posibilidad de que escolares y centros educativos puedan tramitar sus inscripciones a través de correo electrónico. El plazo de presentación de los trabajos --cuentos infantiles de temática libre-- está abierto hasta el 29 de enero de 2027.

Los relatos deben ser originales e inéditos y pueden entregarse presencialmente en la Concejalía de Educación, situada en la calle Pintor Francisco Quero de Miguel, en el edificio de la UPM, o enviarse por correo electrónico a educacion@aytojaen.es, indicando en el asunto XV Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar este martes por parte de la concejala de Educación, Eva Funes; el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, y la patrona de esta entidad María Dolores Aguayo.

La edil, que ha agradecido el apoyo de la fundación, ha destacado que esta iniciativa "permite trabajar conjuntamente con los centros educativos y reconocer el talento creativo de los niños y niñas de Jaén".

Ha explicado que en esta convocatoria se ha ampliado el plazo de presentación de obras con el objetivo de facilitar que los centros puedan incorporar el certamen a sus unidades didácticas y proyectos educativos, con el apoyo del profesorado y las familias.

"Este concurso fomenta la cultura y la escritura desde edades tempranas, así como ofrece a los escolares un reconocimiento por su esfuerzo y creatividad", ha valorado Funes.

Al hilo, ha recordado que contempla premios de 300 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Además, los diez mejores cuentos se publicarán en un libro editado por la Fundación Caja Rural de Jaén.

"Una oportunidad para que los jóvenes autores vean sus historias recogidas en papel y puedan compartirlas con sus familias, convirtiendo su participación en una experiencia de especial valor personal y educativa", ha señalado la concejala.

Por su parte, la patrona de la Fundación Caja Rural de Jaén ha afirmado que "los verdaderos protagonistas" de este concurso literario "son el alumnado de los centros educativos".

Ha añadido que el objetivo es "visibilizar a los futuros escritores": "Cuando pensamos en un escritor tenemos la idea de una persona adulta y no nos damos cuenta de que hay jóvenes que tienen muy buenas ideas", ha comentado Aguayo, quien ha valorado la modalidad 'on line' para las inscripciones porque "va a facilitar aún más la participación".

Finalmente, ha invitado a los escolares a sumarse a una iniciativa que promueve la imaginación, la expresión escrita y el gusto por la literatura. Se puede obtener más información en las páginas web www.fundacioncrj.es y www.aytojaen.es y en el código QR que aparece en el cartel del concurso.