Cooperativas Agro-Alimentarias espera que Planas haga valer las reivindicaciones del sector: "Es insostenible"

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha insistido en que la situación del campo, no solo en la comunidad si no en Europa, es "insostenible" y espera que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haga valer las reivindicaciones del sector en la reunión de este martes del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE).

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que los agricultores quieren "estar produciendo alimentos de calidad, sanos y de una manera sostenible" y "no en las calles", aunque ha advertido que seguirán manifestándose hasta ser escuchados.

"Nosotros lo que queremos es producir en condiciones respetuosas con el medio ambiente, queremos hacer las cosas bien, pero nos tienen que dar un respiro, el poder adaptarnos. No hemos terminado de adaptarnos cuando nos viene otra normativa", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que al objetivo de "producir bien" se une el hacerlo a "precios razonables" para el agricultor y para el consumidor y, al hilo de esto, ha advertido de que está entrando a España "todo tipo de productos de todo tipo de países" y, frente a estas importaciones, pide que "entre en las mismas condiciones de salud y sociales" que lo producido aquí.

"España era el primer productor en Europa de tomate, pero ya no lo somos. El primer productor para Europa de tomate es Marruecos. No ha desbancado, y también en pimiento, judía y tomate cherry", ha lamentado para afirmar que no pueden competir con ellos y eso es, a su juicio, "un problemón".

Ante esta situación, espera que la competencia desleal sea uno de los temas que se traten en Bruselas porque "parece ser que sí ha calado dentro de la Comisión Europea" y, por tanto, llegue la flexibilización "todo lo posible" de la carga burocrática ligada a la Política Agrícola Común (PAC), junto con un observatorio compuesto por agentes implicados en la cadena agroalimentaria.

No obstante, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias ha criticado que, no solo el Ministerio de Agricultura, sino el Gobierno al completa no los escucha. "Los agricultores no solamente tenemos problemas que están encauzados dentro del Ministerio de Agricultura, tenemos problemas económicos, laborales, fiscales, con el Ministerio de Transición Ecológica", ha detallado.

LLUVIAS PARA TODOS LOS CULTIVOS

Preguntado sobre las últimas precipitaciones en Andalucía, Torres ha destacado la situación "tan difícil y preocupante" que vive la comunidad y ha apuntado que este agua beneficia a todos los sectores, especialmente al olivar de secano, pero también al cereal, a los frutos secos y a las hortalizas de verano.

De cara al verano, ha considerado que "hay más esperanza" en que el cultivo pueda llegar a su fin. "Se está planificando y plantando más de lo que en principio se preveía porque hace dos meses era impensable", ha afirmado.