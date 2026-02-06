Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía señala su preocupación por "el grave impacto" de lengua azul en sector ovino

Imagen de archivo de ganado ovino. - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sectorial de Ovino de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha mantenido una reunión en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para abordar la "crítica situación que atraviesa el sector". En ella, ha trasladado su preocupación por el "grave impacto que la lengua azul ha tenido y sigue teniendo en las ganaderías y sus cooperativas", debido a la mortandad de animales y abortos registrados, lo que se traduce en "unas importantes pérdidas económicas".

Según ha señalado la federación en una nota de prensa, esta realidad sanitaria se ve agravada por problemas estructurales del sector ovino, como son la falta de mano de obra, la falta de relevo generacional y la complejidad burocrática, entre otras, "un cóctel explosivo que está provocando una alarmante bajada del número de ganaderos y de cabezas de animales en el medio rural".

En cuanto a la gestión de la lengua azul, las cooperativas han agradecido la implicación de la Administración para garantizar el suministro continuo de vacunas y el mantenimiento de las subvenciones para la aplicación de los serotipos 3 y 8 durante este año 2026.

Asimismo, han pedido a la Consejería que siga insistiendo y transmitiendo al sector la importancia de que los ganaderos vacunen a sus animales para contrarrestar esta enfermedad, un mensaje que las cooperativas ganaderas también harán llegar a sus asociados.

En cuanto a las ayudas concedidas, pese a que el sector reconoce el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía, la federación ha expresado su desacuerdo con la modulación aplicada, al considerar que perjudica a las explotaciones con mayor censo y, por tanto, más profesionalizadas, las cuales reciben un importe menor por animal.

Del mismo modo, se ha criticado la exclusión de los cebaderos de estas líneas de ayuda, ya que estos centros también han sufrido numerosas bajas debido a la enfermedad.

Por último, el sector ha insistido en la necesidad de que la Administración apoye la constitución de una Organización de Productores (OP) en el sector, "una petición histórica de los ganaderos de ovino".

Además, otro de los puntos clave de la reunión ha sido la exigencia de información concreta sobre el presupuesto, los plazos y las fases de implementación del I Plan Estratégico de Ganadería Extensiva.

Esta hoja de ruta, cuya formulación se aprobó en 2024, busca mejorar la competitividad y sostenibilidad de un sector que adolece de falta de relevo generacional, de exceso de burocracia y de altos costes productivos.

Así, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha insistido a la Consejería en la necesidad de dotar de fondos este plan para que deje de ser un documento de intenciones y se convierta en una herramienta real que aborde problemas como el relevo generacional y los efectos del cambio climático, dos de los retos más acuciantes del sector del ovino.

Por su parte, la Consejería ha trasladado que convocará una reunión en breve con el sector, para consensuar las medidas y avanzar en este Plan Estratégico.

Finalmente, los representantes de las cooperativas ganaderas de la federación, encabezados por el presidente sectorial, Antonio Arévalo, han enmarcado la importancia de apoyar las infraestructuras de comercialización, como los cebaderos, para satisfacer las demandas de mercados internacionales que requieren animales de mayor tamaño.

En esta línea, el sector ganadero extensivo es un eje vertebrador del medio rural andaluz, que genera más de 14.000 empleos y mantiene vivo el ecosistema de la región.

En el caso del ovino, en Andalucía existen 18.884 ganaderías, según datos de 2025, con un censo de alrededor de dos millones de animales reproductores.

Para Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía la ganadería es un sector estratégico, con un total de 38 cooperativas ganaderas federadas, 11 de ellas con sección de ovino, que facturaron alrededor de 50 millones de euros en el último ejercicio cerrado.

Así, al encuentro han asistido Antonio Arévalo, presidente del sector y de la cooperativa Dehesas Cordobesas; José Manuel Castillejo (Corsevilla); Emilio de León (COVAP); Juan Francisco Castro (SCA Los Remedios-Picasat); Agustín González, (Ovipor); y Gabriel Pineda (SCA Merino de Sur).