Córdoba acoge el encuentro 'Con-Tacto' de Ilunion para promover la inclusión en el ámbito empresarial

Desayuno a ciegas de una nueva edición de 'Con-Tacto' de Ilunion, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Multisectorial de Empresas de Córdoba (Asfaco), celebrado en el Parador de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ilunion, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Multisectorial de Empresas de Córdoba (Asfaco), ha celebrado este miércoles en el Parador de Córdoba una nueva edición de 'Con-Tacto', el ciclo de encuentros territoriales que reúne a empresas y representantes de administraciones públicas con el objetivo de promover en el tejido empresarial español la inclusión laboral de todas las personas, incluyendo a quienes tienen discapacidad y a las pertenecientes a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

El evento ha reunido a un grupo de representantes institucionales y empresariales de Córdoba para favorecer el diálogo directo y la creación de redes de colaboración entre los distintos actores implicados en la inclusión. Los asistentes han podido conocer la experiencia de Javier García Pajares, embajador de marca en Ilunion, con una importante trayectoria personal y profesional: fue el primer estudiante Erasmus con sordoceguera, finalizó un doble grado en Derecho y ADE con un expediente brillante y ha ascendido algunas de las montañas más altas del mundo.

Como elemento central, los asistentes han participado en un desayuno a ciegas, una experiencia de sensibilización que invita a reflexionar sobre las barreras que puede encontrarse una persona con discapacidad en su día a día y qué podemos hacer para construir un entorno cada vez más inclusivo. La sesión ha finalizado con la presentación de conclusiones y propuestas para avanzar en la construcción de entornos empresariales más inclusivos, innovadores y sostenibles, en consonancia con los valores de Ilunion.

Para el director de Relaciones Institucionales de Ilunion, Eusebio Azorín, "el objetivo de estos encuentros consiste en compartir información y generar un debate que lleve a reflexionar sobre la importancia de dar oportunidades de empleo a todas las personas".

Por su parte, el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, ha destacado "la importancia de impulsar encuentros como 'Con-Tacto', pues acercan al tejido empresarial a la realidad de las personas con discapacidad y contribuyen a avanzar hacia entornos laborales más inclusivos, además de sentir en primera persona algunas de las barreras a las que se enfrentan cada día".

"REFLEXIONAR SOBRE LAS BARRERAS"

Y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha resaltado que "este encuentro nos ha puesto una venda en los ojos para quitarnos otra" y ha subrayado que, "si algo tan cotidiano como un desayuno supone un reto, es necesario reflexionar sobre las barreras que encuentran las personas con discapacidad en la vida diaria y en el ámbito laboral".

En este sentido, ha apelado a "la responsabilidad de las administraciones" y ha pedido a las empresas "sensibilidad y empatía en sus procesos de contratación". Asimismo, ha defendido "la necesidad de superar barreras físicas y mentales para ofrecer certidumbre, dignidad y futuro, además de confianza a las familias y seres queridos".

Los 'Encuentros Con-Tacto' se enmarcan en el compromiso de Ilunion con las personas, la innovación, la excelencia y la sostenibilidad, pilares fundamentales de su actividad empresarial. Con dos claros ejes de actuación --la experiencia de empleado y de cliente--, la compañía está cambiando la forma de ver valor para construir un mundo mejor con todos incluidos.

Ilunion es un grupo empresarial referente en transformación, inclusión y diversidad, además de un gran empleador de personas con discapacidad. Más de 17.000 de sus trabajadores --un total de 45.000-- son personas con discapacidad o pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad. Como parte del Grupo Social ONCE, su modelo de negocio apuesta por lograr la rentabilidad económica y social y que se ha convertido en un referente nacional e internacional.

Ilunion opera en seis sectores económicos en España y ha comenzado a exportado su modelo empresarial a Colombia y Portugal. Es un importante proveedor de servicios, tanto a otras empresas --textil care, contact center, seguridad, logística y manipulado industrial, accesibilidad, entre otros--, como a particulares --hoteles, bienestar de los mayores, fisioterapia, etc.--.