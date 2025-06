Córdoba acoge el evento final de IN-Habit, que apuesta por la renaturalización y cocreación en Las Palmeras

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras cinco años de investigación, acción local y colaboración internacional, Córdoba se convierte en el epicentro del bienestar europeo gracias al proyecto IN-Habit (INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies), financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE).

De este modo y según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, durante dos días se ha celebrado el evento final del proyecto en Córdoba, ciudad anfitriona y coordinadora a nivel europeo a través de la UCO, cuyo rector, Manuel Torralbo, ha señalado que "este proyecto demuestra que con otras prácticas se pueden mejorar las ciudades".

Así lo destacó durante la sesión de bienvenida del segundo día en el Rectorado UCO, en el marco del evento titulado 'Personas, Espacios, Posibilidades: El legado de IN-Habit', ha reunido a socios internacionales del proyecto; representantes institucionales de Córdoba, como el rector de la UCO y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Eva Contador; comunidades locales, y responsables políticos europeos, como el alcalde de Lucca, Enrico Torrini.

Entre los datos clave del impacto de IN-Habit en Córdoba están los más de 1.200 metros cuadrados de espacios públicos renaturalizados en el barrio de Las Palmeras, la plantación de más de 300 árboles, la construcción del Merendero Vecinal Cantarranas, como nuevo espacio de encuentro comunitario, y la creación del mural urbano más grande de Córdoba (400 metros cuadrados), gracias al artista colombiano Wilson Niño Vargas y a la participación vecinal.

De hecho, 2.500 personas han estado implicadas en actividades deportivas y culturales, con especial participación de mujeres en riesgo de exclusión, y 1.251 personas implicadas en juegos de comportamiento (Behavioural Games), 342 encuestas ciudadanas realizadas durante eventos emblemáticos como el 'Perol Gourmet' y la inauguración del merendero, a lo que se suman 31 empleos creados, la instalación de 24 sensores en patios cordobeses para la monitorización del bienestar urbano, y más de 350.000 euros invertidos directamente en Las Palmeras.

También está en el haber de IN-Habit en Córdoba la creación de una experiencia inmersiva innovadora de capacitación para el empleo de personas adultas con síndrome de Down, y la renaturalización de la casa-albergue de Cáritas creando un huerto urbano, un jardín terapéutico y un patio sostenible.

Desde su lanzamiento en 2020, IN-Habit ha tenido como objetivo explorar soluciones integradas e inclusivas para mejorar el bienestar en cuatro ciudades piloto europeas: Córdoba (España), con la cultura y el patrimonio en el barrio de Las Palmeras; Lucca (Italia), con el vínculo humano-animal en espacios verdes inclusivos; Nitra (Eslovaquia), con el arte y medioambiente en un corredor verde renaturalizado, y en Riga (Letonia), con la alimentación sostenible en mercados comunitarios.

Con más del 65% de la población urbana europea viviendo en ciudades de menos de 500.000 habitantes, el proyecto ha apostado por posicionar a estas ciudades como referentes en innovación social y urbana.

Todo ello ha sido posible gracias a una estrategia de intervención cocreada por una veintena de 'partners', que forman el consorcio, y liderada por la Universidad de Córdoba, que ha impulsado la transformación de espacios públicos, el fortalecimiento del tejido comunitario, la participación ciudadana y la generación de soluciones sostenibles adaptadas al territorio.

Con el objetivo de garantizar respuestas reales para las ciudades y sus habitantes, IN-Habit ha situado a las personas en el centro, aplicando el modelo CoCoCo: co-diseñado, co-desarrollado y co-gestionado. Esta metodología ha permitido activar procesos inclusivos y flexibles, adaptados a las necesidades específicas de cada contexto urbano.

Gracias a este enfoque, se han creado alianzas entre ciudadanía, administraciones públicas, urbanistas, entidades sociales, empresas e instituciones académicas, configurando un ecosistema de colaboración público-privada y social con proyección europea e internacional.