Córdoba acoge este sábado el I Congreso de Altas Capacidades para dar visibilidad a 20.000 alumnos andaluces

Cartel del I Congreso Internacional de Altas Capacidades. - ALCCOR

CÓRDOBA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acoge este sábado, de 9,00 a 20,15 horas en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), el I Congreso Internacional de Altas Capacidades, con el objetivo de dar visibilidad a más de 20.000 alumnos en Andalucía, cifra que representa el 40% de todo el país, según datos de la Junta de Andalucía referidos al curso 2022/23.

El evento, organizado por la Asociación para el Fomento del Talento en Córdoba (Alccor), contará con la participación de expertos en educación, psicología y pedagogía de todo el globo. El proyecto ve la luz gracias a la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y el respaldo de la UCO, que colabora mediante la cesión del espacio para la celebración del evento.

La Diputación de Córdoba también se suma a esta iniciativa, a través de sus soportes de difusión, mientras que la Junta de Andalucía lo hace a través del Centro del Profesorado (CEP) de Montilla (Córdoba), qie facilita la participación del profesorado de la provincia.

Desde la asociación han recordado que España ya mide las altas capacidades (AACC) como estadística oficial y, en este sentido, los datos del Ministerio de Educación también referidos al curso 2022/23 señalan que de los 960.000 alumnos registrados con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) en todo el país, un total de 51.396 cuentan con altas capacidades intelectuales.

En concreto, Córdoba registra 1.912 estudiantes (1.200 chicos y 712 chicas), según cifras de la Junta de Andalucía, si bien Alccor incide en que, en la actualidad, "la detección no alcanza a todo el alumnado que lo necesita".

Debido a esta situación, el congreso centrará su programación en las diversas herramientas que pueden emplear, tanto los padres, como los profesores, a la hora de compartir experiencias, detectar carencias y construir soluciones viables con alumnos con AACC, bajo una visión inclusiva y centrada en el bienestar emocional.

También se hará hincapié en la necesidad de establecer procesos de evaluación rigurosos, tempranos y equitativos, tanto en centros públicos, como privados, que garanticen que ningún alumno quede sin identificar, ni sin una respuesta educativa ajustada a sus necesidades reales.

Para tratar estas cuestiones, el evento contará con la participación de profesionales de reconocido prestigio en la materia, entre los que destacan la doctora en Educación y especialista en altas capacidades y desarrollo del talento, Marta Tourón, y la maestra con formación en Educación Especial, Infantil y Primaria, fundadora y presidenta de Indifferent Minds Foundation, Jana Martínez-Piqueras.

Igualmente, intervendrán en el congreso de Córdoba la doctora por la Universidad de Murcia y miembro activo del grupo de investigación Psicodiversidad y Salud, Ana Fuensanta Hernández, y la doctora por la Universidad Pablo de Olavide en Altas Capacidades Intelectuales, psicóloga sanitaria, directora y fundadora del Centro Cadis, Teresa Fernández.

El panel de expertos que se completará con la presencia de la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja, Silvia Sastre; el educador social y divulgador especializado en altas capacidades, Rafael Dávila; la profesora titular de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Valencia, Paloma Merello, y la psicóloga general sanitaria y orientadora escolar, especialista en altas capacidades, Cristina Márquez.

También participarán en el evento la pedagoga educativa especializada en altas capacidades, Sandra Medina; la psicóloga educativa especializada en altas capacidades, Ana Gloria Sánchez; la psicóloga experta en identificación y evaluación en altas capacidades, Amelia Arenas, y la divulgadora especializada en altas capacidades, Carmen Santamaría, que ejercerá además como presentadora del congreso.

Según ha explicado la presidenta de Alccor, Vanessa Mediavilla, este congreso "supone un paso decisivo para visibilizar a las personas con altas capacidades y para avanzar, desde la colaboración institucional y el intercambio de conocimiento, hacia entornos educativos más inclusivos y respetuosos con la diversidad del talento".

"Queremos --ha proseguido-- dar voz a un porcentaje significativo de la sociedad que hoy sigue siendo, en gran parte, invisible, para ello reclamamos espacios reales de diálogo y trabajo conjunto, donde todas las partes implicadas puedan participar activamente". Por ello, ha expresado que "la detección nunca puede depender de la suerte, del contexto familiar o del tipo de centro educativo".

El evento se desarrollará en formato híbrido, presencial y en 'streaming', facilitando la participación y visionado de profesionales, familias e instituciones desde distintos puntos de España, Europa y Latinoamérica. Para adquirir la entrada que da acceso a la emisión en directo, se puede acceder a través del siguiente enlace: 'https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-congreso-internaciona...'.

ALCCOR

En sus dos años de andadura, Alccor ha consolidado una comunidad activa de cerca de 100 socios, desarrollando proyectos con un marcado impacto social y educativo. Entre sus principales iniciativas, destaca un proyecto pionero de identificación y visibilización de niñas, madres y abuelas de niños con altas capacidades, realizado con la colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba.

Paralelamente, la asociación impulsa talleres especializados dirigidos al profesorado de colegios e institutos de Córdoba y su provincia, con el objetivo de mejorar la detección y la respuesta educativa en el aula. A lo largo del año, también organiza talleres de autoconocimiento para los socios, escuela de padres y encuentros de familias, entendiendo que la familia es siempre un pilar fundamental en el acompañamiento y desarrollo integral de las altas capacidades.