Córdoba acogerá la entrega de reconocimientos Europarc-España en la feria de espacios naturales Expo Aire

Córdoba capital acogerá la entrega de reconocimientos Europarc-España en la tercera edición de Expo Aire, la feria internacional de los espacios naturales, que se celebra los días 2 y 3 de diciembre, con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro entre entidades públicas y privadas con intereses comunes en torno a dichos espacios.

Según recoge la información de la organización, Europarc-España y Expo Aire se unen para reconocer públicamente y premiar a una selección de entidades que "han demostrado una trayectoria ejemplar relacionada con la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; la respuesta ante el cambio climático y la cooperación entre políticas sectoriales y beneficios sociales y económicos de la conservación".

En concreto, Europarc-España, foro profesional creado en 1993 para facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales de las administraciones competentes en la planificación y gestión de áreas protegidas, ha creado una serie de reconocimientos que forman parte del Programa 2030: Cambio global y áreas protegidas. Territorios vivos para la conservación.

En este sentido, este programa es "un llamamiento para mejorar el papel de las áreas protegidas en un escenario de cambio global que requiere de la acción comprometida de toda la sociedad".

Así, los premiados son el Parque Natural del Alto Tajo, por su recuperación de especies y procesos; el Parque Natural del Montseny, por su recuperación del tritón en este espacio, catalogado como reserva de la biosfera; el Parque Natural Els Ports, por su creación de un paisaje forestal resiliente al cambio climático.

Igualmente, Oleoturismo Quaryat Dillar, por su apuesta en el Espacio Natural de Sierra Nevada; Tierraaventura Cazorla, por su turismo activo y ecoturismo en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, y el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, por sus sinergias entre la actividad ganadera y la conservación.

Al respecto, representantes de todos los espacios reconocidos acudirán a Expo Aire y recogerán su galardón en una entrega que tendrá lugar en el marco de la feria.