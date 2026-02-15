Córdoba acogerá en marzo un congreso internacional sobre IA en el sistema agroalimentario

Archivo - Cartel del congreso AI-Agrifood 2026. - UCO - Archivo

Córdoba se convertirá los días 19 y 20 del próximo mes de marzo en un punto de encuentro internacional para la comunidad científica, tecnológica y profesional del sector agroalimentario, ya que acogerá la celebración de 'AI-Agrifood 2026: International Scientific Congress on AI in the Agri-Food System', un congreso de referencia dedicado al papel transformador de la inteligencia artificial (IA) en la agricultura y los sistemas alimentarios.

El congreso, según recoge su web oficial, consultada por Europa Press, tiene como objetivos principales, "consolidar un foro científico internacional de referencia para el análisis avanzado de la aplicación de la IA en todo el sistema agroalimentario", es decir, en el ámbito de la agricultura y la industria alimentaria.

También busca este foro, organizado por la Universidad de Córdoba (UCO), "presentar y debatir los últimos avances científicos y metodológicos, desde la agricultura de precisión hasta la Industria 4.0 en el procesamiento de alimentos", a la vez que "promover la investigación interdisciplinaria que explore las sinergias y las compensaciones inherentes a la transformación digital de la cadena de suministro".

Junto a ello, se buscará "guiar el desarrollo de una futura agenda de investigación que garantice una aplicación robusta, sostenible y ética de la IA en el sector agroalimentario", y también "acortar la distancia entre los avances científicos y el mercado, facilitando la transferencia de soluciones de IA al sector productivo para resolver problemas del mundo real".

Este foro internacional, que tendrá como sede el antiguo edificio Etsiam y organiza la UCO a través de su Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial y Agricultura (Ciiaa), junto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), reunirá a investigadores, responsables políticos, profesionales del sector, empresas tecnológicas y agentes de innovación de ámbito internacional.

Su programa se estructura en cinco sesiones plenarias, que abordarán los principales retos y oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial en la cadena agroalimentaria, desde la captación de datos hasta la toma de decisiones, la sostenibilidad, la economía y la gobernanza.

Entre los ponentes invitados destacan expertos de reconocido prestigio internacional, como Spyros Fountas (Agricultural University of Athens), Ignacio Antonio Ciampitti (Purdue University) o Raffaele Giaffreda (Bruno Kessler Foundation, Trento). El congreso combinará ponencias magistrales, comunicaciones orales, sesiones de póster y debates abiertos, culminando con una sesión estratégica de síntesis orientada a definir la agenda futura de la transformación digital del sector agroalimentario.

El congreso contempla inscripciones, con plazo abierto hasta el próximo 10 de marzo, tanto con presentación de trabajo, como sin presentación, y otorgará premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres. Toda la información sobre el programa, modalidades de inscripción y fechas clave está disponible en la web oficial, 'https://www.uco.es/catedrasyaulas/catedraiaagri/ai-agrifood-...'.

AI-Agrifood 2026 se presenta como una cita imprescindible para quienes trabajan en la intersección entre datos, ciencia, tecnología y sostenibilidad, con el objetivo común de transformar el sistema agroalimentario desde el campo hasta la mesa mediante la inteligencia artificial.

La Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que busca impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario y forestal.

Esta cátedra pretende integrar tecnologías como espacios de datos, gemelos digitales, sistemas predictivos y asistentes virtuales en distintos cultivos y ecosistemas, como los mediterráneos, extensivos, leñosos o invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector.

Se trata de una alianza público-privada con una financiación superior a los dos millones de euros, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser.

Con un plan de trabajo para el periodo 2023-2027, que incluye más de 40 actividades, la cátedra cuenta con la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne.

La integración de esta última y las cartas de adhesión y compromiso que firmaron el Trinity College de Dublin, ARS-USDA, UK Leuven, Uncuyo, S3P Agrifood T&BD, EDIH Andalucía Agrotech y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se ha trabajado y trabaja para la formación de 'startups' (agtech) de los 34 países miembros de esta entidad, y que convierten a la cátedra en un referente global en innovación y digitalización agroalimentaria.