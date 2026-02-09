Córdoba acogerá el primer Encuentro Interprovincial de Senderismo 2026

Presentación del primer Encuentro Interprovincial de Senderismo 2026. - CAMPING LOS VILLARES

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Camping de Los Villares de Córdoba acogerá el próximo 22 de febrero el primer Encuentro Interprovincial de Senderismo 2026, cita en la que se reunirán casi 300 senderistas de toda Andalucía con el objetivo de que conozcan mejor y "se enamoren de la Sierra de Córdoba", según ha anunciado este lunes el presidente del club Ponte las Botas, Antonio Castro, en la presentación celebrada en el Mercado Victoria de esta singular jornada deportiva y festiva senderista.

Según ha informado el Camping de Los Villares en una nota, la prueba, de la que se ha dado cuenta ante un animado grupo de senderistas en el Mercado Victoria y para la que su gerente, Paco Mulero, no ha ahorrado elogios a la iniciativa y a sus impulsores, supone "todo un reto organizativo y una inmejorable ocasión para dar a conocer un paisaje privilegiado, un entorno natural maravilloso" y uno de los "grandes y más desconocidos valores de Córdoba", ha explicado Castro. Todo ello se une a una ciudad con "cuatro Patrimonio de la Humanidad", ha recalcado a su vez Mulero.

Por su parte, José Miguel Guerrero, vocal de los clubes cordobeses en la asamblea de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), ha recalcado la importancia de esta cita en el mundo del senderismo andaluz y del impacto que supone para dar a conocer y reivindicar el entorno de Córdoba como referente natural y para la práctica de esta actividad.

El encuentro está organizado por el propio grupo senderista Ponte las Botas, en un año muy especial, ha señalado Antonio Castro, al celebrarse el 25 aniversario del colectivo. Además, cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM); el Imdeco, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, el Mercado Victoria y el propio Camping de Los Villares Sierra de Córdoba, con el apoyo de firmas como Coca Cola, Frutas Mengual y Heineken.

El Camping Los Villares Sierra de Córdoba, cuyo entorno está certificado desde 2024 como Bike Territory por su la extraordinaria red de senderos para la práctica del ciclismo de montaña y senderismo en esta parte de la Sierra de Córdoba, acogerá la salida de esta prueba no competitiva en la que se han inscrito participantes que completaron en pocos días el cupo, bien individualmente o a través de buena parte de los club de senderismo de Andalucía.

La jornada arrancará con la recepción de participantes a las 8,30 horas, para dar la salida a las 9,30 horas, con una duración prevista de cuatro horas y llegada al propio camping para la entrega de trofeos y regalos (13,30 horas). Se andará una distancia de 10,5 kilómetros, con un desnivel más de 378 metros en un itinerario circular calificado de medio-alto en esfuerzo y con dificultad media-baja. El programa prevé continuar la jornada festiva y deportiva con una comida de convivencia donde no faltará el típico perol cordobés.

Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y otros obsequios así como la citada comida, bebida y avituallamiento en la prueba y el asesoramiento de monitores en ruta. Por su parte, el Camping Los Villares Sierra de Córdoba, alojamiento oficial de la prueba, ha ofrecido a través de la firma Kampaoh un descuento en sus tiendas permanentes para ese fin de semana del 15%.

La prueba de Córdoba abre el calendario de este año de los Encuentros Interprovinciales de Senderismo, que tendrá su continuación en Motril y Torrenueva (Granada), 22 de marzo; Alfarnate (Málaga), 19 de abril; Bedmar (Jaén), 10 de mayo; Cádiz (6 de junio); Fuenteheridos (Huelva), 3 de octubre); Sevilla (14 de noviembre) y Abrucena (Almería) el 5 de diciembre.