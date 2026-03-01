Córdoba acogerá por primera vez el encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas de QSDGlobal

Archivo - Concentración de familiares de personas desaparecidas, junto a personal de la Asociación Provincial de voluntarios de Protección Civil y Emergencias, ante el Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Quién Sabe Dónde Global (QSDGlobal) celebrará su encuentro nacional de familias los días 5, 6 y 7 de marzo en Córdoba. Las jornadas 'En su nombre. Creación compartida para afrontar la ausencia' contarán con la presencia de familiares de personas desaparecidas y expertos, a la vez que se realizará una instalación colectiva en conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas, que se celebra el 9 de marzo.

Según destacan desde la fundación, este encuentro nacional sale por primera vez de Madrid con el objetivo de acercar su labor a todo el territorio nacional a través de actividades y eventos divulgativos y culturales. De esta forma, Córdoba se convierte en la sede idónea para acoger a los familiares y establecer vías de diálogos gracias a expertos y artistas locales y nacionales.

El programa de estas jornadas incluye una mesa redonda el 5 de marzo bajo el título 'Una Ley que no hiera: Estatuto de las personas desaparecidas y fiscalía especializada'. La ponencia, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Córdoba, contará con María Rivas, magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba; Verónica Guerrero, abogada penalista, y José Rafael Rich, abogado del despacho Rich Asociados y secretario de la Fundación QSDglobal y del laboratorio Jurídico QSDglobal. Estos expertos junto a familiares debatirán sobre la propuesta de una Fiscalía especializada como parte del Estatuto de la Persona Desaparecida.

El 6 de marzo se inaugurará el acto central en torno a la conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas. Con este motivo se llevará a cabo una instalación colectiva creada por familiares con objetos de las personas desaparecidas. Asimismo, el recital 'Ausencias' con la actriz cordobesa Helena Kaittani, la violinista Patricia Cabanillas Blanco y la violonchelista Marina Ureña Carvajal cerrará la programación de la mañana en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

La cita concluye el 7 de marzo con un paseo de convivencia por la ciudad, que permitirá reforzar las redes de apoyo establecidas entre los familiares y los expertos que los acompañan en todas las cuestiones necesarias. Desde la Fundación Quién Sabe Dónde Global invitan a todos aquellos que estén interesados a acompañarlos en estos actos y conocer de primera mano su labor.