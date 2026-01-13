Córdoba asiste en Madrid como único destino a presentación de datos del Observatorio Nacional de Turismo Emisor Español

El Observatorio Nacional del Turismo Emisor Español (Observatur) presenta su balance de temporada con la asistencia de Córdoba (la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar) como destino invitado en un acto organizado en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

MADRID/CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha sido el destino invitado en el acto organizado este martes en Madrid por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor Español (Observatur) para presentar su balance de temporada, un acto al que han acudido representantes del sector y prensa especializada y en el que la ciudad ha sido presentada como "protagonista del turismo en España".

Según ha informado el Ayuntamiento, en el transcurso del acto, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha expuesto a los presentes "la rica y variada oferta turística de la ciudad", ha hablado de los retos de futuro y se ha centrado en aspectos como "la conectividad y la sostenibilidad turística".

Aguilar ha destacado que Córdoba "se ha asomado hoy a un buen escaparate para dar a conocer el destino ante un público especializado que tiene mucho que decir para el impulso del sector" y ha añadido que "la presencia en actos como este evidencian que Córdoba se ha consolidado como un destino de referencia para el turismo nacional".

La delegada ha manifestado que "el turismo nacional ha experimentado una senda de crecimiento positiva en 2025 en la ciudad, un crecimiento liderado por andaluces, madrileños, catalanes y valencianos, en ese orden", a lo que ha añadido que van a "seguir con la estrategia de estar presentes en acciones en origen que permitan consolidar nuestra posición como destino de primer nivel que hay que visitar y en el que hay que pasar, al menos, tres días y dos noches".

Observatur es un proyecto promovido por empresas líderes en el sector que desde 2018 analiza la evolución del mercado y los comportamientos del viajero español. A través de informes periódicos, estudios especializados y su red de expertos y entidades, Observatur se ha posicionado como un referente independiente en conocimiento turístico para agencias de viajes, turoperadores, destinos, medios de comunicación e instituciones.