Los de Córdoba fueron los primeros bomberos en llegar al Alvia más de una hora y media después del accidente en Adamuz

Vista general del lugar del accidente ferroviario de Adamuz, con el tren Alvia al fondo. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Córdoba fueron los primeros efectivos en llegar al Alvia accidentado en el siniestro de Adamuz, que se ha saldado con 45 fallecidos, y lo hicieron "a las 21,21 horas", más de una hora y media después del siniestro, que fue en torno a las 19,43 horas. Los bomberos cordobeses se presentaron allí después de que la activación del 112 llegara "a las 20 horas, 40 minutos y 34 segundos, a través del mecanismo oficial", y dos minutos después, "a las 20,42 horas", saliera el dispositivo desde el Parque del Granadal hacia el lugar del accidente, sabiendo ya que "había dos trenes afectados".

Así lo ha detallado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el jefe de bomberos de la ciudad, Daniel Muñoz, en una rueda de prensa en la que ha detallado que éste "es el primer dispositivo de bomberos que se va al Alvia, por indicaciones de la Guardia Civil". Además, ha señalado que en "la activación a las 20,40 horas ya se sabía que había dos trenes afectados", esta es "la activación que llega a Córdoba", que es "supletoria de otras activaciones", pues "antes estaban ya activados el resto de servicios de emergencias", ha aclarado.

En este contexto, el jefe de bomberos, Daniel Muñoz, ha explicado que a su llegada al lugar de los hechos la Guardia Civil "nos había indicado que teníamos que ir a la zona de la Alvia" y "se establecieron dos sectores de trabajo", pues los efectivos del consorcio de la Diputación de Córdoba actuaban "en el tren Iryo y todos nuestros esfuerzos los volcamos en el Alvia".

"Las imágenes de los primeros intervinientes fueron muy duras", ha asegurado Muñoz, subrayando que "nuestro primer objetivo era atender a las víctimas, hacer evacuaciones en la medida de nuestras posibilidades con los recursos y los medios que teníamos", siempre "en coordinación directa con los compañeros del 061".

Así las cosas, las labores de rescate continuaron y "una vez ya se fueron sumando más efectivos a la emergencia, el dispositivo se fue ampliando y tanto compañeros del Consorcio como de Ayuntamiento de Córdoba estuvimos en ambos trenes", todos ellos viviendo una situación "muy dura" e intentando "evacuar a estas víctimas a la zona del apeadero para que luego los fueran trasladando".

Además, ha explicado el jefe de bomberos, que los servicios de emergencia presentes en la zona durante la fatídica noche del domingo aprovecharon "los espacios que el impacto había generado" para, "con nuestros medios de excarcelación", sacar "a todas las personas que estaban atrapadas, conseguir liberarlos y poder ponerlos en manos de los sanitarios".

Llegada la mañana del 19 de enero "fue avanzando la emergencia y los recursos se destinaron ya no a extraer víctimas con vida, sino cadáveres", de modo que el lunes por la mañana "todos los esfuerzos, tanto de bomberos de Diputación de Córdoba como del Ayuntamiento de Córdoba, fueron para extraer los cuerpos que se encontraban en el Iryo, utilizando todas nuestras herramientas de excarcelación" y "medios de fortuna". El impacto que tenía el Alvia "generó muchas dificultades, incluso tuvimos la dificultad añadida del acceso de maquinaria pesada".

Respecto a la labor del personal en los trabajos de auxilio y excarcelación de víctimas, Muñoz ha aplaudido que han "dado el 200% para poder llegar y atender a estas víctimas" y próximamente los bomberos de Córdoba realizarán un 'briefing' "para analizar nuestra actuación operativa".

Por último el jefe de bomberos de Córdoba ha manifestado que "no es una única imagen con la que nos quedamos" del accidente, sino que "son muchas imágenes, son muchas vidas y los compañeros que han estado en primera línea han tenido momentos muy duros". "Ahora tenemos que recomponernos y seguir adelante" porque es "nuestro trabajo" y aunque "esta situación nos ha sobrepasado los compañeros estamos unidos, fuertes y preparados".