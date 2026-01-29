Córdoba prevé bajar al nivel de preemergencia pendiente de la crecida de ríos por lluvias y desembalses

Archivo - Imagen de una crecida del Río Guadalquivir a su paso por el puente Romano en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado de que este jueves se celebra una nueva reunión del comité de emergencia activado como consecuencia del temporal de lluvias y vientos fuertes y en ella se planteará bajar a nivel de preemergencia, pendientes de las precipitaciones en zonas como Jaén y los desembalses en distintos puntos que pueden derivar en crecidas de ríos y arroyos.

En una rueda de prensa, el regidor ha defendido mantener el nivel de preemergencia y "la vigilancia constante de los niveles del río Guadalquivir y Guadajoz", en este caso, "como se viene haciendo en los últimos días, con presencia policial y de Protección Civil en los puntos detectados que son más sensibles y donde primero hay afecciones en caso de crecida del río", al tiempo que ha remarcado que "es previsible que con las lluvias vuelvan a subir los niveles del río".

Mientras, el primer edil ha comentado que lo "más grave" de este miércoles con el paso de la borrasca Kristin ha sido la situación del arroyo Canchuela a su paso por Majaneque, donde "se desprendió una parte del talud por donde va encauzado y el arroyo se desbordó".

Tras una "inmediata" intervención por los servicios de emergencia, este jueves trabajan en la zona desde el área de Infraestructuras para "tratar de reparar el talud, teniendo en cuenta que es una emergencia", aunque ha comentado que van a hablar con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "porque la solución definitiva es suya, al ser un arroyo que forma parte del dominio público hidráulico, al estar hablando ya del propio cauce", por lo que "la reparación definitiva será suya", ha aseverado.

Mientras, ha recordado que el río Guadalquivir va "muy crecido a su paso por la zona urbana", de ahí que hubiera que "cerrar todo el entorno de la Calahorra, como viene siendo habitual, pero ahí no había más problemas". "En el momento actual no hay un riesgo próximo previsible, porque ahora mismo el río va en franja naranja de aviso a su paso por Casillas, que es la estación donde se mide en Córdoba, y está bastante estable", ha valorado.

Asimismo, ha indicado que "ha bajado mucho Valchillón, que es donde se mide el Guadajoz cuando desemboca posteriormente en el Guadalquivir, que es donde solemos tener más problemas, porque desemboca justo antes de la zona de las parcelaciones de Altea, Guadalvalle, etc". "Este miércoles estaba en nivel rojo y ahora mismo está en un nivel normal, ni siquiera en amarillo", ha apostillado.

RESULTADO CON LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

Por otra parte, el alcalde ha elogiado la campaña de limpieza de alcantarillado desde el verano pasado que "da resultados", también con "alguna que otra actuación discreta". Así, ha indicado que en las lluvias de estos días "no ha habido anegaciones, ni inundaciones", al tiempo que ha destacado la labor en la zona de la Avenida del Corregidor, donde desemboca el colector que arranca desde la sierra y está en una cota muy baja de terreno.

En cuanto a la celebración del Mercado Andalusí este fin de semana en el entorno de la Torre de la Calahorra, Bellido ha afirmado que se mantiene porque no hay alerta de viento que impida la celebración de actividades al aire libre, "ni tampoco la hay de lluvia".