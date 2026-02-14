Cartel de las II Jornadas de Sonología de Córdoba. - CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA RAFAEL OROZCO

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba reunirá a lutiers digitales para "pensar la música del futuro" en las II Jornadas de Sonología, que se celebrarán del 16 al 20 del presente mes de febrero en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, con un programa centrado en sonido, tecnología y creación actual.

Según la información facilitada a Europa Press por la organización de las jornadas, que corresponde al propio conservatorio, el desarrollo del encuentro en Córdoba se justifica en el hecho de que la ciudad "se ha consolidado como un referente en la enseñanza de la Sonología", siendo el conservatorio cordobés "el único centro en Andalucía que ofrece esta especialidad y uno de los pocos en España".

Las jornadas reunirán a lutiers digitales, compositores, intérpretes y creadores, y contarán con conferencias, mesas redondas, talleres y conciertos en torno a la relación entre sonido, tecnología y prácticas artísticas abiertas.

Las jornadas, que cuentan con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba (UCO), el Centro del Profesorado de Córdoba, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Medialab UGR, el Cimcyc y la Universidad de Granada (UGR), entre otras entidades, proponen en esta segunda edición "pensar y practicar la interpretación como un proceso abierto, en constante '(Re/De/Des)construcción".

Para ello, se sitúa al intérprete "en un territorio expandido, ya no únicamente frente a un instrumento, sino inmerso en un ecosistema de sistemas sonoros, tecnologías accesibles, síntesis modular, motores y prácticas DIY que abren nuevas posibilidades expresivas".

En este marco, "los límites entre intérprete y creador se difuminan", de tal forma que "los compositores se convierten en performers de sus propios dispositivos, los intérpretes en inventores y moduladores de nuevos sistemas", considerando la organización que "este cuestionamiento afecta también a cómo pensamos y enseñamos la composición y la interpretación en el conservatorio, invitando a reconsiderar las fronteras tradicionales entre roles y disciplinas".

Los talleres, mesas y conciertos "abordarán cómo fabricar, patchear, modular y experimentar con el sonido desde múltiples ángulos, en un marco de continuidad que involucra a distintos departamentos del centro y se entrelaza con la escena artística local".

Por su parte, las charlas, talleres y mesas redondas de las II Jornadas de Sonología de Córdoba se configuran "un espacio de aprendizaje compartido, donde el conocimiento se construye desde la práctica, el diálogo y la experiencia directa". Así, "lejos de un enfoque exclusivamente teórico, las actividades proponen un acercamiento activo a la creación sonora contemporánea".

A través del trabajo con dispositivos, instrumentos, tecnologías accesibles y metodologías abiertas, "se generan contextos para pensar colectivamente los roles del creador, el intérprete y el oyente", de forma que estos encuentros "invitan a cuestionar los modelos tradicionales de enseñanza y a explorar nuevas formas de transmisión, colaboración y escucha".