Córdoba trabaja por recuperar la normalidad tras registrar más de 1.100 incidencias

Ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, inundada al haber superado el río los cinco metros de crecida de caudal. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga; la edil de Educación, Narci Ruiz, y los presidentes de Sadeco, Emacsa e Imdeco, Isabel Albás, Daniel García-Ibarrola y Marián Aguilar, respectivamente, han hecho balance este jueves del paso del temporal de borrascas continuas, que ha registrado más de 1.100 incidencias de todo tipo, desde alumbrado público, caídas de farolas, baches en el asfalto, árboles caídos, parte de los colegios con daños estructurales, entre otras contabilizadas.

En una rueda de prensa, el edil de Infraestructuras ha comentado que a la crecida del río Guadalquivir, que ha afectado a barriadas y parcelaciones del entorno periurbano, se ha unido la crecida de los arroyos, "que esto no ocurrió en el año 2010", ha advertido, para apuntar que el personal del Infoca sigue trabajando con el Ayuntamiento para "retirar todo el lodo que hay todavía en parte de la periferia", donde hay familias pendientes del regreso a sus viviendas.

En cuanto a daños en la ciudad, ha aseverado que ha habido "problemas en edificios municipales provocados fundamentalmente por la lluvia y el viento"; han caído más de 120 árboles, de los que 83 son de gran porte, 50 de porte mediano y el resto de porte pequeño, y se seguirá "apeando árboles porque estamos evaluando riesgos", ha aseverado el edil, quien ha agregado que también "ha sufrido mucho la calzada" de las calles y avenidas.

Se mantiene el trabajo en el entorno de Guadalvalle, "donde hay todavía muchísimo lodo, que ha entrado en las casas y se están viviendo situaciones muy dramáticas, donde las familias ven que han perdido todo y tienen que sacar sus enseres fuera y no saben ahora mismo cómo van a tener que responder a esta situación", ha relatado el concejal.

CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LIMPIEZA

Con respecto a la empresa municipal Sadeco, ha valorado la contratación extraordinaria de personal "dadas las circunstancias, lo que va a generar cuatro equipos de trabajo, dos por la mañana y dos por la tarde, y a partir del sábado se va a trabajar de lunes a domingo", especialmente en las zonas afectadas donde "realizarán labores de limpieza y recogida de enseres".

En cuanto a otras zonas de la ciudad, como el entorno de la Torre de la Calahorra, están pendientes de la bajada del río Guadalquivir, que sigue en nivel rojo y "no se puede intervenir", porque "hay muchísimos sedimentos depositados y esta circunstancia condiciona enormemente las labores de limpieza".

También, ha indicado que zonas del interior de la ciudad "se van a ir atendiendo conforme vayan finalizando los trabajos y las condiciones meteorológicas lo permitan".

LA GESTIÓN DEL AGUA

En relación con Emacsa, con la experiencia del labor en la Dana de Valencia y el plan de emergencia contra inundaciones con el que cuenta la entidad, el presidente ha aseverado que dicho plan "afortunadamente ha servido para afrontar esta situación" y se han tomado medidas y vigilancia ante las estaciones de depuración de aguas residuales, las redes de saneamiento, las estaciones de bombeo tanto de aguas residuales como de aguas pluviales y los aliviaderos y colectores que estaban en cotas más bajas ante la crecida del río.

Así, ha indicado que "se han inundado todas las estaciones de depuración y estaciones de bombeo que están en cota inundable --Majaneque, Veredón, Alcolea, Casillas y Botánico-- y al mismo tiempo dejó de estar en funcionamiento la estación de aguas residuales de La Golondrina, por lo cual hubo que notificar a la Confederación Hidrográfica de que no podíamos llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales".

Igualmente, ha apuntado que estaban "detectados, fruto de la experiencia, algunos puntos que podían ser conflictivos", uno de ellos y que "además se vivió en las inundaciones de noviembre de 2025 era la Avenida del Corregidor", donde "se tomaron medidas, siempre desde el rigor técnico, situando y estableciendo válvulas antirretorno y poniendo también una bomba para una segunda línea para evitar que pudiera haber cualquier tipo de inundación y velar por la seguridad de los ciudadanos que lo venían demandando hace mucho tiempo", de forma que "no se ha acumulado ni una sola gota de agua".

También, el edil ha destacado la limpieza de imbornales y ha elogiado la labor ante el desbordamiento del arroyo Maestra Escuela en la calle Arroyo y aledaña, donde "con operarios y la aportación de cuatro camiones se dejó el tema resuelto en menos de una hora". "Ahora Emacsa entra en la fase de terminar la evaluación y poner las instalaciones en marcha", ha declarado.

Al respecto, García-Ibarrola ha avanzado que "a día de hoy, el 100% de la estación de depuración de aguas residuales de La Golondrina estará en marcha".

Por otra parte, ha comentado que en la manzana verde, que componen la Ciudad de los Niños, el Zoológico y el Jardín Botánico, se han registrado caídas de árboles y ha habido "algunos daños en los invernaderos", en los que "se trabaja". Espera la reapertura de la Ciudad de los Niños y el Jardín Botánico "a la mayor brevedad posible", mientras que este jueves se reabre el Zoológico.

LOS COLEGIOS

Mientras, Ruiz ha explicado que desde la Delegación de Educación e Infancia se activó "un seguimiento extraordinario en estos días de intensas lluvias y fuertes vientos de la situación de los centros educativos con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, tanto del alumnado como del personal".

"Desde el primer momento se mantuvo contacto directo con todos los centros públicos, concertados y privados, centralizando las incidencias recibidas", ha afirmado, para agregar que estaban en coordinación con Infraestructuras ante la caída de árboles, "que era lo más peligroso y producía más riesgo de cara a los accesos para el alumnado y los profesores". Se ha registrado una veintena de incidencias extraordinarias en estos días en los colegios, que "se irán poco a poco atendiendo", ha asegurado.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Entretanto, Aguilar ha afirmado que "las instalaciones deportivas también se han visto afectadas por este temporal", precisando que "desde una fase inicial, siempre hemos estado acompañando a los gestores de las entidades deportivas en una labor de prevención".

Se han registrado 61 incidencias técnicas, con 30 de ellas en los campos de fútbol municipales; 25 han afectado a las distintas instalaciones deportivas municipales, las salas de barrio, y seis de ellas se han localizado en las piscinas municipales, incluyendo el centro acuático inclusivo del Parque Figueroa y la piscina de verano de la calle Marbella.

La concejal espera que en un plazo de diez días estén estas incidencias pequeñas "todas restauradas" y ha subrayado que "la normalidad está restablecida en todas las instalaciones municipales", excepto en la piscina de la Calle Marbella, donde habrá "una inversión mayor, acompañada de una tramitación administrativa", con la previsión de unos 21.000 euros dentro de los 50.000 euros que ha calculado que costará reponer todo.

De igual modo, Aguilar ha elogiado la labor desde el Instituto Municipal de Deportes acompañando a las familias desalojadas con la cesión del pabellón de Vistalegre.