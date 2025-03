'El Córdobés' y Roca Rey, en defensa de los toros en los Premios de la Tauromaquia: "Aquí estamos y no nos vamos a ir"

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha celebrado este miércoles en el Palacio de San Telmo la segunda edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia 2024, un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en el que se ha reivindicado la defensa del mundo taurino. Un evento que, además, ha rendido homenaje a la figura de Manuel Benítez 'El Cordobés', concediéndole el Premio Costillares, la máxima distinción de esta edición, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al patrimonio cultural de la tauromaquia andaluza y española.

En su intervención, el maestro ha salido en defensa de la tradición taurina y del sector, además de hacer un llamamiento a la unidad con el fin de fomentar las ayudas para este ámbito: "Esta fiesta no se puede tocar porque es nuestra". "Tenemos que defender lo nuestro; este es nuestro pan y de esto vivimos muchas personas, familias, ganaderos, toreros que se juegan la vida y el propio público", ha manifestado.

Además de conceder un improvisado 'paseíllo' al público, 'El Cordobés' ha hecho hincapié durante su discurso en la relevancia de fomentar la integración de los jóvenes en el mundo de la tauromaquia, especialmente en aquellos que no tienen los recursos necesarios. "No he conocido a mis padres, me he criado huérfano y he tenido que vivir luchando; cuando era jovencillo he sido maletilla, no tenía nada de niño, ni he ido a la escuela y ahora estoy aquí", ha recordado el maestro.

Otro de los momentos más destacados del evento ha sido la entrega del premio Hemingway al torero peruano Roca Rey, a la divulgación artística junto al cineasta Albert Serra, tras el estreno de su película documental 'Tardes de Soledad'. Al igual que 'El Cordobés', Rey ha realizado un alegato a favor del toro y de la responsabilidad que supone representar al sector.

"Tengo la responsabilidad de representar a una tradición que no solo es mía, sino de millones de personas que sienten la tauromaquia como parte de su identidad, de su cultura y de su vida", ha afirmado.

En esta línea, el peruano también ha asegurado en su discurso que la tauromaquia "forma parte del alma de nuestra cultura y que está más viva que nunca". Finalmente, ha lanzado un mensaje en defensa de la afición por el mundo del toro, aseverando que "mientras haya quien lo viva, habrá futuro".

"La tauromaquia no se impone, se elige, y hablo por todos los que se levantan de madrugada para cuidar al toro bravo, por quienes entrenan en silencio, por los que se emocionan y por los que sueñan con ser toreros; a quienes pretenden que la tauromaquia desaparezca, les repito que aquí estamos y no nos vamos", ha concluido Rey.

Durante el acto, la Junta también ha hecho entrega de los galardones a las distintas figuras invitadas por su aportación al sector taurino desde las diferentes disciplinas. En primer lugar, el jurado de los Premios Andalucía de la Tauromaquia ha otorgado una mención especial a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, con motivo de su 120 aniversario y en reconocimiento a su impulso en la crianza del toro bravo.

El premio ha sido recogido por el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, quien ha afirmado que "es un trabajo duro, muy ingrato, con un agravante desde el Covid en el que todavía no se ha superado la situación". Asimismo, ha destacado que Andalucía "es la mayor exportadora de ganaderías del mundo", con un total de 130 ganaderías.

Sobre esta misma disciplina, la ganadería de Juan Pedro Domecq ha recogido el premio Beragua como reconocimiento a su papel en la protección del toro bravo. En su discurso, Domecq ha destacado que los ganaderos de Bravo "son los verdaderos sostenedores de la dehesa, de la España regional, de la España vaciada".

"La ganadería Bravo es la extensiva más importante de España en términos económicos; la raza autóctona con mayor número de animales y la ganadería extensiva más ecológica de Europa, con el menor número de cabezas por hectárea; este es el premio a todos los ganaderos de Bravo, a los verdaderos ganaderos de fe y alma verde", ha subrayado Domecq.

Otro de los premiados de esta segunda edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia ha sido el periodista y escritor, Juan del Val, con el galardón Puerta Grande a la promoción, divulgación, análisis y defensa de la fiesta taurina en los medios de comunicación.

El periodista ha expresado su gratitud por recibir este reconocimiento, aunque, según ha apuntado "tiene mucho mérito ponerse delante de un toro, criar un toro, incluso colocar una cámara en un sitio para contar lo que sucede en una plaza de toros; pero creo, que no tiene ningún mérito defender una cosa que amas tanto, como la amo yo".

"Comencé profesionalmente en el periodismo taurino ya que es algo que siempre llevo a gala y con mucho orgullo porque me formé profesionalmente ahí y aprendí de gente de muchísimo talento", ha subrayado del Val, reafirmando que el mundo del toro le ha dado la oportunidad de aprender valores "que siempre le acompañaran durante el resto de su vida y que tienen que ver con la verdad".

Para finalizar el acto, 'El Cordobés' ha endulzado la gala de premios, sorprendiendo a los asistentes a través de bailes, 'paseíllos' y cantes por copla que, según ha asegurado, había compuesto el mismo. Así, el maestro taurino ha mostrado sin complejos al público sus destellos como compositor tras interpretar "en primicia", versos de su canción titulada 'Recuerdo cuando era maletilla', donde recuerda los grandes momentos que había vivido dentro de las plazas de toros.