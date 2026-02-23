Cortada la A-395 en Cenes (Granada) por un accidente de tráfico múltiple con varios heridos

Archivo - Sala coordinadora del 112 en Granada, en imagen de archivo - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha cortado la A-395 a la altura del punto kilométrico 5,5, en Cenes de la Vega, en el cinturón metropolitano, tras un accidente con tres vehículos implicados y varios heridos, uno de los cuales ha requerido de excarcelación por efectivos de Bomberos de Granada.

Fuentes consultadas por Europa Press en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han detallado que, tras recibir aviso del accidente en la tarde de este lunes, se daba traslado del mismo a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Granada, y servicios sanitarios, trasladándose igualmente efectivos de mantenimiento de la vía, que referían un choque frontal entre dos de los vehículos.

Se han habilitado sendas vías alternativas por Cenes de la Vega y por la Lancha del Genil, al estar cortados desde las 16,51 horas, según un mensaje divulgado por la Dirección General de Tráfico a través de redes sociales, todos los carriles de la vía en ambos sentidos.

SINIESTRO EN VÉLEZ BENAUDALLA

También en la provincia de Granada, pero en la comarca de la costa, en término de Vélez de Benaudalla, en la N-323, ha tenido lugar un accidente con tres heridos a las 14,35 horas de eeste lunes. Bomberos de Motril ha tenido que excarcelar a un hombre de 31 años que ha sido trasladado al Hospital Comarcal Santa Ana, en término motrileño.

Hay otros dos hombres heridos, de 74 y 41 años, que han sido trasladados al Hospital de Neurotraumatología del Virgen de las Nieves, en la capital granadina. Los sanitarios han trasladado al lugar de los hechos, entre otros dispositivos, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, han apuntado desde el 112.