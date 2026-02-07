Cortada la A-431 a su paso por Lora del Río por inundación

Imagen de archivo de cruce de agua y barro sobre una carretera autonómica. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica A-431 a la altura del término municipal de Villarrubia (Córdoba) de camino a Lora del Río (Sevilla) se encuentra cerrada al tráfico desde la noche del sábado en el punto kilométrico 13+650 de la margen derecha a causa de una inundación.

Según ha informado el Gobierno andaluz en un mensaje difundido a los medios, se ha procedido a una restricción al tráfico con paso alternativo ante las afecciones que el temporal ha dejado tras el paso de la borrasca 'Leonardo', a la que se concatena a su vez a partir de este fin de semana la denominada 'Marta'.

Cabe recordar que en la tarde de la jornada del sábado se ha cortado dos veces la A-3150, también en su paso a Lora del Río, por acumulación de agua provocada por los intensos vientos y las fuertes lluvias.