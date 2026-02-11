Cortada la calle San Juan de los Reyes en Granada tras el derrumbe de una cornisa del convento de Santa Inés

Corte de tráfico en San Juan de los Reyes - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha cortado al tráfico rodado y al paso de peatones este miércoles la calle San Juan de los Reyes, en el barrio del Albaicín de Granada, después de que se haya producido un derrumbe en una cornisa histórica del convento de Santa Inés, a fin de facilitar el trabajo de los bomberos desplazados al lugar. No ha habido daños personales.

Fuentes de la Policía Local de Granada han detallado a Europa Press que los trabajos de los bomberos pasan por la articulación de una plataforma con la que poder facilitar el saneamiento de la zona dañada en este edificio de titularidad privada, que se ha podido ver deteriorado por los efectos del temporal de las últimas semanas.

Precisamente el Ayuntamiento de Granada ha convocado pleno extraordinario y urgente, este jueves a las 9,30 horas, para solicitar a Gobierno, Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir medios, ayudas extraordinarias y "la máxima colaboración institucional" ante los daños causados en la ciudad por el tren de borrascas que desde el pasado 27 de enero se han venido sucediendo, y aprobar una movilización de 1,3 millones de euros de fondos municipales para paliarlos.

Este pasado martes, el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada pedía extremar las precauciones por la previsión de un "incremento notable" del caudal del río Genil a su paso por la ciudad, si bien señaló que la situación no era de peligro. Este miércoles, con lluvia fina en la capital granadina durante toda la jornada, con la llegada de la borrasca 'Nils', no ha empeorado.