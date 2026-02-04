Cortada al tráfico por desprendimientos la A-326 a su paso por Castril (Granada)

Captura de un vídeo del río Castril con el caudal por encima de los niveles propios de otros inviernos el pasado lunes - AYUNTAMIENTO

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica A-326, en término de Castril, en el norte de la provincia de Granada, ha sido cortada en la mañana de este miércoles entre los puntos kilométricos 23 y 25 por desprendimientos. De este modo son ya cuatro las carreteras de la red autonómica con el tráfico cortado coincidiendo con el paso de la borrasca Leonardo.

Ante la situación de emergencia activa, el Ayuntamiento de Castril tiene activado su plan municipal de emergencias, sumándose al activado por la Junta por el episodio de lluvias intensas y riesgo de inundaciones.

Las comarcas de Guadix y del norte de la provincia tienen aviso amarillo por lluvias y vientos, después de que este pasado martes, desde el mediodía y hasta la medianoche, lo tuvieran activado con el mismo nivel por nevadas.

La activación del plan municipal en Castril supone la suspensión de la actividad presencial en el hogar del pensionista y de las actividades al aire libre, y el cierre de parques, jardines, cementerio e instalaciones deportivas.

Se recomienda restringir desplazamientos en la línea de lo que han hecho también otros municipios de la zona, como la cabecera de su comárca, Huéscar, que emitía este pasado martes un comunicado oficial en redes sociales informando de la activación de su plan municipal de emergencias.

Junto a la A-326 en Castril, está cerrada la A-4026 del punto kilométrico 0+500 al 2+200, en término de Pinos Genil, por el desembalse del Quéntar. A ella se suman los habituales en estas fechas de la A-395 en Sierra Nevada y de la A-4025, la carretera del Dornajo, en este mismo entorno, las tres en el área metropolitana.

Así lo han indicado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press en cuanto al estado de las carreteras de la red autonómica en la provincia de Granada pasadas las 10,30 horas de este miércoles.