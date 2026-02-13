Cortado el suministro de agua en el núcleo urbano de Órgiva (Granada) por una rotura de la tubería general

Archivo - Vista de Órgiva, en la Alpujarra de Granada - AYUNTAMIENTO - Archivo

ÓRGIVA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La crecida del río Guadalfeo ha provocado la rotura de la tubería general de suministro de agua en el núcleo urbano de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, una circunstancia por la que el Ayuntamiento ha priorizado todos sus esfuerzos para solucionar "cuanto antes la avería".

Los operarios municipales del Ayuntamiento de Órgiva se encuentran trabajando desde la pasada madrugada para solucionar "con la mayor celeridad posible" el problema de la rotura de la tubería general de agua. La incidencia afecta a la conducción principal que abastece al núcleo urbano, lo que ha obligado a interrumpir el servicio de manera temporal, según ha detallado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Órgiva.

Es una avería grave que ha sido provocada por el temporal. El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha explicado que "es de gran envergadura, ya que la crecida del río Guadalfeo ha afectado directamente a la tubería general, pero desde primera hora de la madrugada tenemos a los equipos municipales actuando sobre el terreno para restablecer el suministro cuanto antes".

Por su parte, el teniente de alcalde de Obras y Servicios, José Miguel Herrera, ha subrayado que "somos conscientes de las molestias que esta situación está causando a los vecinos y vecinas, pero estamos trabajando con todos los medios disponibles y con la máxima rapidez para resolverla en el menor tiempo posible".

Precisamente durante la jornada de este pasado jueves se procedió a la apertura y adecuación del camino para facilitar el acceso a la zona donde se localiza la rotura que abastece de agua a los parajes de Pago del Beber y Fuente Mariano. Estas actuaciones previas eran imprescindibles para permitir la entrada de maquinaria y personal técnico hasta el punto exacto de la avería.