Cortefiel conmemora el 80 aniversario de su fundación con una fiesta para sus socios de Jaén

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda española Cortefiel ha conmemorado su 80 aniversario con distintas acciones que destacan su legado en la moda con "un encuentro especial" para sus socios de Jaén. Por ello, este próximo jueves, 15 de octubre, en la tienda de Cortefiel, situada en Plaza de la Constitución 7, la entidad invitará, a partir de las 18,00 horas hasta las 20,00 horas, a los miembros del Club al cóctel Paloma creado para la marca de la mano de Schweppes.

Según ha informado la marca en una nota, esta acción es un mensaje de agradecimiento a los socios del club "por su fidelidad para constatar su compromiso y gratitud por estas ocho décadas de confianza". Además, ha detallado que la marca cuenta con el primer club de fidelidad en moda en España, fundado en 1979, con una comunidad de más de ocho millones de socios con los que tiene una comunicación regular a través de sus diferentes canales, como postales, correo electrónico, web y App de Cortefiel y sus puntos de venta.

El club de fidelización de Cortefiel y Pedro del Hierro sigue actualmente a la vanguardia ofreciendo propuestas personalizadas basadas en hasta 50 variables --sociodemográficas, históricos de compra, actividad promocional-- gestionadas y analizadas con el soporte de una robusta infraestructura tecnológica y la utilización de la inteligencia artificial (IA) y del 'big data'.

Además, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal, con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan "con la identidad y esencia" de cada una de las regiones escogidas, ha destacado la empresa, explicando que esta iniciativa busca "rendir homenaje a los lugares donde Cortefiel ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas".

También en el mes de octubre la marca presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C.Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Este film será presentado próximamente, ha subraya la identidad de Cortefiel, transversal, paralela a la evolución social y estética de la sociedad española en sus ocho décadas de historia. En el mes de noviembre, y como parte de este aniversario tan especial, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club.

Por último, la marca regalará a uno de sus clientes 'Un armario para toda la vida'. El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, cuando Cortefiel colaborará con Menudos Corazones continuando así su compromiso con acciones sociales.