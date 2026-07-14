Cortés asume portavocía de Vox en el Parlamento con "ganas e ilusión": "Con el mejor equipo y las mejores convicciones"

Manuel Gavira y Javier Cortés - VOX

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Sevilla Javier Cortés ha expresado este martes que asume la portavocía de Vox en el Parlamento andaluz con "ganas e ilusión" y con el "mejor equipo y las mejores convicciones".

Así se ha pronunciado Cortés en su cuenta en la red social X, después de que Vox haya informado de que será el nuevo portavoz del grupo en el Parlamento, en sustitución de Manuel Gavira, que es el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

"A por todas, con ganas e ilusión. Con el mejor equipo y las mejores convicciones. No hay otro objetivo que priorizar a los españoles y destronar al aprendiz de tirano", ha manifestado Cortés.

Por su parte, Manuel Gavira ha dado la enhorabuena a Cortés por asumir esa nueva responsabilidad, convencido de que "seguirá defendiendo con firmeza los intereses de los andaluces".

En su cuenta en X, también ha indicado que ha sido un "orgullo ejercer la portavocía del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía durante estos años".