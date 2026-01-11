Cortes de circulación en tres carreteras de Almería y Granada por nevada o hielo

Imagen de archivo de carretera con nieve en Andalucía. - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de carreteras de las provincias andaluzas de Almería y Granada que permanecen este domingo, 11 de enero, cerradas a la circulación de forma parcial como consecuencia de los efectos de la nieve o el hielo en tres.

Así se desprende de la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press con datos actualizados a las 15,30 horas de este domingo.

De este modo, según dicha información, se encuentran cerradas a la circulación en algunos de sus tramos las carretera AL-5405 y AL-5406 en la provincia de Almería, y la carretera A-4025 (puerto de montaña) en la provincia de Granada, en los dos primeros casos como consecuencia de nevadas, mientras que el hielo es el factor que causa el corte en el mencionado puerto granadino, que se encuentra en nivel de servicio negro en ambos sentidos entre los puntos kilométricos cero y 7,35, en Sierra Nevada.

En lo que respecta a la carretera AL-5405, en la provincia de Almería, se encuentra cortada entre los puntos kilométricos 12 y 28, en ambos sentidos, a la altura de Escúllar-La Estación, con un nivel de servicio rojo.

Por su parte, la carretera AL-5406, también en la provincia de Almería, se encuentra cortada entre los puntos kilométricos 6,0 y 7,5 en ambos sentidos, a la altura de Jorvila, con un nivel de servicio decretado negro.

Además, la DGT ha informado de que en otros dos tramos de carreteras de las mencionadas provincias --en concreto, en la AL-4404 en la provincia almeriense, y en la A-4301, en Granada--, hay activado nivel de servicio rojo, por lo que es obligatorio por allí el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como la velocidad de circulación está restringida a un máximo de 30 kilómetros por hora, y está restringido el paso de autobuses y vehículos pesados.