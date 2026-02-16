Un cortometraje divulgará el potencial de Granada para ser Capital Europea de la Cultura

Archivo - El director creativo de Rokyn Animation, Manuel Sicilia, en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Isabel la Católica acoge el próximo 24 de febrero, a las 19,30 horas, el estreno oficial del cortometraje de animación 'Elvira y el tesoro', una producción de corte divulgativo concebida como pieza estratégica de apoyo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado en el transcurso de la comisión municipal del ramo la incorporación del cortometraje 'Elvira y el tesoro' como pieza estratégica en la defensa de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Durante su intervención, el edil ha destacado que esta producción "que también contribuye a dar a conocer el enorme talento audiovisual que existe" en la ciudad.

Este talento "especialmente pone en valor el potencial cinematográfico de la ciudad, subrayando el papel de empresas granadinas como Rokyn Animation y la dirección del cineasta Manuel Sicilia", ha añadido Saavedro para quien la ciudad "cuenta con un tejido creativo y empresarial de primer nivel en el ámbito de la animación y el cine, y este cortometraje es también una oportunidad para proyectar ese talento más allá de nuestras fronteras".

Asimismo, ha dicho que "Elvira y el tesoro' simboliza cómo la cultura puede transformar Granada. A través de la mirada de una joven protagonista que recorre distintos enclaves de la ciudad, proyectamos una Granada viva, dinámica y con un enorme potencial de futuro". Saavedra ha subrayado que "es un guion muy interesante, con una carga emocional destacada y que ofrece una imagen muy atractiva" de la capital, "alineada con nuestra estrategia global de ciudad".

El filme, dirigido por el cineasta granadino Manuel Sicilia, propone un relato con una importante carga emotiva: la historia de una joven que vive en Granada y recorre distintos espacios emblemáticos mientras imagina cómo la capitalidad cultural puede impulsar la transformación de la ciudad.

Para Jorge Saavedra, "contar con Manuel Sicilia y con un estudio como Rokyn Animations es una muestra del enorme valor cinematográfico que tiene Granada. Este cortometraje no solo respalda nuestra candidatura, sino que visibiliza el talento, la industria creativa y la capacidad de producción audiovisual que existen en nuestra ciudad".

Sicilia, una de las figuras más reconocidas del cine de animación español y director creativo del estudio también granadino Rokyn Animations, es nacido en Granada en 1971. Es director, productor y guionista especializado en animación. Es conocido por haber dirigido y guionizado los largometrajes 'El lince perdido' (2008) y 'Justin y la espada del valor' (2013), dos referentes del cine de animación nacional.