El coste del contrato para la composición y edición de las tarjetas censales del 17M se cifra en unos 276.000 euros

Archivo - Una empleada de Correos entrega los votos por correo de algunos votantes de un colegio electoral en Sevilla, a 9 de junio de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Estadística (INE) adjudicó el contrato para la "composición, edición, manipulado y entrega" a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. de "un máximo de 6.600.000 tarjetas censales" dirigidas a los electores residentes en Andalucía con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz del próximo 17 de mayo por un importe de 275.880 euros.

Así se desprende del anuncio de formalización de dicho contrato por parte del INE, consultado por Europa Press tras su publicación, este martes, 28 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se detalla que el procedimiento de adjudicación de dicho contrato ha sido "negociado sin publicidad acelerado".

Desde el INE explican en este anuncio que firma su presidenta, Elena Manzanera, que la convocatoria de las referidas elecciones andaluzas, "cuya fecha de celebración no pudo determinarse con certeza hasta la aprobación del correspondiente decreto de convocatoria, establece la concurrencia de una obligación legal ineludible para la Administración electoral".

En concreto, dicha obligación consiste "en remitir a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le corresponde votar", así como en "comunicar igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas, a que se refiere el artículo 24 de la Loreg", la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

"La omisión o el retraso en el cumplimiento de dicha obligación afectaría de manera directa al ejercicio del derecho fundamental de sufragio activo, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española, comprometiendo el normal desenvolvimiento del proceso democrático", se subraya en este acuerdo para justificar la "extrema urgencia" que revestía esta contratación, así como para poner de relieve que "cualquier otro procedimiento de contratación impediría disponer de los materiales a tiempo para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, por lo que no es posible utilizar procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia".

Para esta licitación se han recibido tres ofertas, de las que se ha acabado por seleccionar la de una pyme con sede en Valdemoro (Madrid), según se detalla en este documento, en el que se concreta que el contrato fue adjudicado el pasado 7 de abril, con un valor cifrado en 275.880 euros.