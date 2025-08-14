Coto Ríos (Jaén), sin agua potable tras declararse no apta para el consumo

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coto Ríos, uno de los núcleos más turísticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), lleva desde este martes sin agua potable después de que se haya declarado no apta para el consumo humano.

Un bando del alcalde de Santiago-Pontones, municipio jiennense al que pertenece la aldea de Coto Ríos, fue el medio elegido por el Ayuntamiento para dar a conocer la prohibición de usar agua de la red "para beber, cocinar, lavar alimentos o cualquier otro uso doméstico que implique contacto directo con personas".

La decisión se acordaba tras los últimos análisis realizados sobre el agua de abastecimiento público ubicada en la presilla de Coto Ríos. Asimismo, se indicaba que la medida se ha adoptado "con carácter preventivo, en aras de proteger la salud pública", y permanecerá vigente hasta que "los nuevos análisis garanticen la potabilidad del agua".

Además, de manera inmediata, se ha procedido al corte del suministro de agua proveniente de la presilla. Coto Ríos cuenta con dos captaciones de agua registradas en el Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo, una de la que se surte habitualmente y la presilla de Coto Ríos que se utiliza para complementar la primera. Es en esta segunda donde se ha advertido el problema cuando ya se estaba utilizando este agua en los depósitos municipales.

Desde el Ayuntamiento se han repartido botellas y garrafas a la población de este núcleo de unos 200 habitantes que ahora en verano vive su temporada alta e incrementa la población hasta unos 1.000 habitantes. Desde el Ayuntamiento se ha indicado a Europa Press que se está a la espera de la llegada de los nuevos análisis realizados para ver si se normalizan los parámetros microbiológicos que se encuentran alterados.

Desde el Grupo Municipal del PSOE han señalado a través de su perfil en las redes sociales que los vecinos "llevan días viviendo entre la incertidumbre, el malestar y la indignación, sin saber si lo que han consumido era seguro". Los socialistas critican al gobierno local (JM+-PP) por el hecho de que a día de hoy "no hay refuerzo con camiones cisterna ni un plan de emergencia claro" y "la única solución ha sido repartir garrafas"

También subrayan que Coto Ríos es una aldea turística y esta situación afecta a "hoteles, restaurantes y negocios locales en plena temporada alta, dañando seriamente la economía local". Por ello, han exigido "medidas eficaces de suministro, como camiones cisterna y puntos de distribución", además de "inversiones urgentes en infraestructuras hídricas que garanticen una solución estable a medio y largo plazo".