La creación contemporánea se da cita en la ETS de Arquitectura de Granada con la III Feria Lateral

Presentación de la III Feria Lateral de Arte y Creación Contemporánea - AYUNTAMIENTO

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presentación oficial de la III Feria Lateral de Arte y Creación Contemporánea ha tenido lugar este jueves con la participación del concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, junto al director de la Feria Lateral, Miguel Ángel Moreno Carretero, y representantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETS) de la Universidad de Granada.

En el acto se ha dado a conocer que la tercera edición del encuentro se celebrará del 11 al 15 de febrero de 2026 en la ETS de Arquitectura, que se convierte en nueva sede de la feria, consolidando así el crecimiento y la proyección cultural de esta cita ya imprescindible en el calendario creativo de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Durante su intervención, Juan Ramón Ferreira ha destacado la importancia estratégica de la Feria Lateral para Granada y ha agradecido a su dirección "el trabajo riguroso, constante y profundamente comprometido que vienen realizando desde hace años" para ser "un pilar fundamental en el ecosistema cultural de nuestra ciudad y una herramienta imprescindible para seguir avanzando con paso firme hacia el objetivo" de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, Miguel Ángel Moreno Carretero ha afirmado que "afrontamos esta tercera edición con una enorme ilusión y con el convencimiento de que la nueva sede en la ETS de Arquitectura de Granada supone un salto cualitativo para la feria", la cual "nace desde la cercanía, la pluralidad y el trabajo en red, y vuelve a demostrar que los espacios de creación independientes son esenciales para el desarrollo cultural de Granada".