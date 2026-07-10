La creación de empresas baja un 19,7% en mayo en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una persona delante de un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía bajó un 19,7% en mayo en tasa interanual con un total 1.899 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 307, un 5% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercer mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.899 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 61,28 millones de euros, lo que supone un 86,51% menos que en el mismo mes de hace un año (61,28 millones de capital desembolsado).

De las 307 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Andalucía, 272 lo hicieron voluntariamente; seis por fusión con otras sociedades y las otras 29 restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla-La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 14,9% en Andalucía en mayo, hasta las 394 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 127,12 millones de euros, cifra un 1,8% superior a la de mayo del año anterior.