La creación de empresas baja un 1% en septiembre en Andalucía con más de 1.500 sociedades mercantiles constituidas

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Andalucía bajó un 1% en septiembre en tasa interanual con un total 1.520 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 280, un 4,9% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.520 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 87,2 millones de euros, lo que supone un 201,67% más que en el mismo mes de hace un año (81,2 millones de capital desembolsado).

De las 280 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Andalucía, 241 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 26 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 12,1% en Andalucía en septiembre, hasta las 296 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 147,95 millones de euros, cifra un 62,8% superior a la de septiembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 14,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 9.252 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2006, cuando se constituyeron más de 10.000 empresas.

Con el ascenso interanual de septiembre, la creación de empresas acumula seis meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio y un 3,4% en agosto.

Para la creación de las 9.252 empresas de septiembre se suscribieron más de 410,9 millones de euros, lo que supone un 41,5% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.416 euros, bajó un 23,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 13,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, con 1.583 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de septiembre cerraron sus puertas 51 sociedades.