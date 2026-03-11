La creación de empresas sube un 2,9% en enero en Andalucía y supera las 1.900 sociedades

Archivo - Imagen de archivo de una trabajadora con un ordenador - JCYL - Archivo

SEVILLA (EUROPA PRESS)

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 2,9% en enero en tasa interanual con un total 1.918 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 732, un 9,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Andalucía encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.918 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 107,62 millones de euros, lo que supone un 23,05% más que en el mismo mes de hace un año (107,58 millones de capital desembolsado).

De las 732 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Andalucía, 668 lo hicieron voluntariamente; 39 por fusión con otras sociedades y las otras 25 restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla-La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,2% en Andalucía en enero, hasta las 454 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 398,09 millones de euros, cifra un 40,8% superior a la de enero del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 8,8% el pasado mes de enero en España en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.623 empresas.

Con este repunte, la constitución de empresas arranca el año en positivo. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 30,5%, mientras que el capital medio suscrito se situó en 56.734 euros, lo que supone un aumento del 19,9% respecto a enero del año anterior.

Por otro lado, un total de 3.624 sociedades ampliaron capital en el primer mes del año, cifra que representa un descenso del 1% frente a enero de 2025. El capital suscrito en dichas ampliaciones experimentó una disminución del 7,9%.

LAS DISOLUCIONES CAEN UN 0,3%.

En cuanto a la mortalidad empresarial, el número de sociedades mercantiles disueltas descendió un 0,3% en tasa anual. De las empresas que cerraron sus puertas, el 88,5% lo hicieron de forma voluntaria.

Por sectores, el 19,9% de las sociedades creadas en enero correspondió a 'Inmobiliarias, financieras y seguros', seguido por el 'Comercio', con un 14,8%. En el apartado de las disoluciones, el Comercio lideró las bajas con un 19,8%, seguido de la Construcción, con un 14,9%.

Atendiendo al capital movilizado por actividad económica, la categoría de 'Inmobiliarias, financieras y seguros' registró el mayor capital suscrito, con 456,06 millones de euros. En el extremo opuesto se situó 'Información y comunicaciones', con el menor capital, sumando 6,42 millones de euros.

LA RIOJA Y MURCIA LIDERAN LOS ASCENSOS.

Por comunidades autónomas, La Rioja (48,4%), Región de Murcia (46,3%) e Islas Baleares (40,5%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades creadas durante el mes de enero.

En el lado contrario, los descensos más acusados se registraron en Cantabria (-25,2%), Aragón (-19,2%) y Canarias (-18%).