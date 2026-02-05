La crecida del Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jaén) deja parques y cementerio inundados y corte de la A-6075

Uno de los accesos a Villanueva de la Reina afectado por las lluvias de los últimos días. - AYUNTAMIENTO DE LA REINA

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén) ha causado anegaciones en parques, el recinto ferial y en el cementerio, además del corte de la principal carretera de acceso al municipio, la A-6075.

Así lo ha indicado este jueves a Europa Press el alcalde, Blas Alves, quien ha explicado que el río, al igual que durante las últimas jornadas, se mantiene en nivel rojo hidrológico y la tendencia es ascendente.

"No para de llover y, lógicamente, va a seguir subiendo o se va a mantener, al final el agua tiene que ir al río", ha afirmado, no sin aludir también a las escorrentías en un terreno que tiene ya poca capacidad para absorber el agua después de días continuos de precipitaciones.

La situación ha llevado al "desbordamiento del Guadalquivir", que, a su vez, ha provocado el corte total de la A-6075, la "carretera principal" que tiene Villanueva de la Reina. "Podemos ir a Lahiguera o podemos ir a Mengíbar por Cazalilla, pero no podemos acceder a la autovía directamente", ha comentado sobre esos otros accesos que permiten que la localidad no esté incomunicada.

Por otro lado, la crecida del Guadalquivir "ha inundado parques, recinto ferial y cementerio", además de afectar a algunas parcelas o inmuebles "en el extrarradio". No así en el casco urbano, donde "anoche hubo una incidencia, pero por el agua de lluvia".

"Colapsó una tubería por la cantidad de agua que estaba cayendo y entró en varias casas. Son viviendas que están en el perímetro del casco urbano y les afecta la tierra de labor, porque junta mucha agua y filtraciones y demás, pero no por desbordamiento", ha detallado Alves.

Lo que por ahora no está originando problemas es el arroyo del Encantado, un punto sensible que en años anteriores sí causaba importantes inundaciones. Y ello, según ha dicho, por las obras realizadas por el Ayuntamiento en 2023, con una primera fase, y una segunda actualmente en ejecución. "Ha funcionado muy bien. Gracias a eso no tenemos unas ocho hectáreas anegadas, que es lo que se inundaba", ha valorado.

En todo caso, dado este panorama y las previsiones sobre el Guadalquivir, desde el Ayuntamiento se está muy pendiente de la evolución del río, por lo que también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución en una jornada con avisos amarillo por lluvia y viento.

Al hilo, el alcalde ha lamentado que, pese a esta situación, la Junta de Andalucía haya decidido volver este jueves a la actividad educativa presencial en Villanueva de la Reina. "A pesar de que le pedí al delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, que reconsiderara el hecho de que hubiera colegio por los problemas que tenemos de acceso para los profesores y demás, no lo han considerado", ha señalado.