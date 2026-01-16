Crespín (PSOE) coincide con con Satse en la necesidad de reforzar las plantillas de sanitarios en Córdoba

Crespín y Gallego (centro), en su encuentro con responsables de Satse. - PSOE

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha coincidido este viernes con el secretario de Acción Sindical de Satse, Manuel Díaz, y el secretario provincial del sindicato en Córdoba, Rafael Osuna, en la necesidad de "incrementar y reforzar las plantillas de profesionales sanitarios en la provincia de Córdoba", con vistas al programa que su partido presentará de cara a la próximas elecciones autonómicas, previstas en el primer semestre de este año.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín y el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, han mantenido un encuentro con responsables del mencionado sindicato sanitario para compartir "propuestas y soluciones al diagnóstico de la situación sanitaria en la provincia, mermada por la falta de profesionales, la saturación de la Atención Primaria, las altas listas de espera quirúrgica y de especialidades, y la infrautilización de infraestructuras sanitarias, entre otras carencias".

Así, Crespín ha trasladado la "preocupación ciudadana por el deterioro de la sanidad pública andaluza en los últimos años, lo que se refleja en el recorte de prestaciones y supresión de especialidades en los hospitales y chares comarcales, el cierre de centros de salud en el ámbito rural, el incremento de las listas de espera o el deficiente funcionamiento del sistema de transporte hospitalario en ambulancias".

Todo ello, según ha señalado la dirigente socialista, es consecuencia de "una progresiva privatización de la atención sanitaria, que ha sumado alrededor de 5.000 millones de euros en los dos últimos mandatos, lo que ha ocasionado, además, que Andalucía sea líder en seguros privados, con un incremento del 35% el pasado año".

Ante este escenario Crespín ha tendido la mano a Satse "para revertir la situación y blindar la sanidad en la provincia, desde lo público, con más recursos y con una decidida convicción de que la salud es lo primero y que todo cordobés o cordobesa, sea cual sea su renta u origen, tiene derecho a recibir la misma atención sanitaria pública, digna y de calidad, y que los profesionales sanitarios desarrollen su trabajo en óptimas condiciones laborales, con buenos contratos, estabilidad y sin precariedad".

Por su parte y en nombre de Satse, Díaz y Osuna han explicado que, ante el previsible proceso de elaboración y definición de los programas electorales, el sindicato ha iniciado una ronda de reuniones para la escucha activa y el diálogo con los agentes sociales implicados en el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Desde Satse plantean que "la prioridad sanitaria de Córdoba es disponer de más plantilla de profesionales, ya que la provincia no dispone de los recursos sanitarios suficientes para rentabilizar sus infraestructuras y equipamiento tecnológico", siendo prueba de ello que, "de los 60 quirófanos existentes, algunos permanecen cerrados y otros infrautilizados, pese a las enormes listas de espera existentes".

En referencia a Enfermería, han trasladado la necesidad de "incrementar las plantillas en los hospitales, dado que la ratio de enfermeras por pacientes en los hospitales andaluces se encuentra a la cola del país". En este sentido, plantean "incrementar en 200 el número de enfermeras en el Hospital Reina Sofía, más otras 25 en los hospitales del Área Sanitaria Sur y en diez en el Norte de la provincia, todo ello con contratos de mayor duración, con un mínimo de entre seis y nueve meses, que garanticen la estabilidad".

En Atención Primaria, sugieren "una política de ampliación y mejora de todos los centros de salud, para adaptarlos al siglo XXI y adecuar espacios para incrementar la capacidad diagnóstica y terapéutica", siendo también precisas "medidas específicas de atracción y retención de profesionales en las áreas Norte y Sur, la subdivisión en dos áreas de esta última (Campiña y Subbética), la apertura al 100% del Hospital de Palma del Río y la incorporación de un tercer punto de urgencias en la capital".