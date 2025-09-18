Crespín (PSOE) critica el "nuevo ataque" del Gobierno andaluz del PP a Córdoba con la "supresión de 50 aulas"

Crespín atiende a los periodistas, junto a Hurtado (dcha.), ante el CEIP José de la Torre y del Cerro, en el barrio del Naranjo. - PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha alertado este jueves de "un nuevo ataque" del Gobierno andaluz del PP "a la educación pública en la provincia de Córdoba, con la supresión de medio centenar de aulas este curso 2025/26, lo que se sumaría a las cerca de 300 aulas cerradas desde que el PP gobierna Andalucía".

A ello, según ha informado el PSOE en una nota, la dirigente socialista ha agregado "el incumplimiento de las ratios decretadas por normativa en otra treintena de colegios e IES cordobeses, con un número de alumnos que supera los 25 en Infantil y Primaria, los 30 en la ESO y los 35 en Bachillerato, así como el caótico arranque de curso, con decenas de vacantes de profesores sin cubrir a tiempo, sobre todo en Infantil y Bachillerato".

En una atención a medios a las puertas del CEIP José de la Torre y del Cerro, en el barrio de El Naranjo de la capital cordobesa, Crespín ha lamentado "la política de pasos atrás en la educación pública que practica" el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), en la provincia, donde "el cierre de aulas es la cuenta de resultados de su gestión, con más de 350 clases suprimidas desde que es presidente, todo lo contrario de lo que ocurre en la educación concertada".

Además hay "ejemplos sangrantes de cerrojazo de colegios públicos completos, como hizo este pasado curso con el Churruca y el Duque de Rivas, en uno de los barrios más necesitados de la capital, Palmeras, o el cierre de la FP a distancia en la provincia, que ha dejado en Córdoba a docentes y alumnos en la calle".

En este sentido, ha informado de la eliminación de aulas en centros de Córdoba capital, en Puente Genil, Villanueva del Rey, Alcaracejos, Cardeña, Villaralto, El Arrecife, Castro del Río, Pozoblanco, Posadas o Lucena, entre otros, "siendo el entorno rural el que mayoritariamente padece el tijeretazo del Gobierno andaluz del PP en educación".

Para evidenciar la "doble vara de medir que el Gobierno del PP practica en la educación", Crespín ha aportado el dato de que en Córdoba "han eliminado 300 matriculaciones de Infantil, mientras que la concertada sólo ha perdido seis, lo que remarca que la bajada de natalidad y la eliminación sistemática de unidades sólo lo sufre la pública, en la línea ideológica que practica la derecha".

Crespín ha insistido en que "como estamos a las puertas de unas elecciones en Andalucía, los cordobeses deben tener en cuenta que los servicios públicos de los que siempre hemos disfrutados están más debilitados y en peligro por culpa del PP, lo que les debe hacer pensar el sentido de su voto: o que siga Moreno Bonilla al frente de la Junta con sus despidos de docentes, recortes y desprecio a la educación pública, o echarlo del Gobierno votando a la única alternativa posible, el PSOE, con María Jesús Montero de presidenta".

En este punto, Crespín ha valorado el anuncio realizado ayer miércoles por el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, de "una nueva ley de medidas que obligará a las comunidades autónomas a mejorar las condiciones de los docentes, entre las que se encuentran fijar un máximo de horas en aula, reducir aún más la ratio de alumnos por profesor, aliviar carga burocrática, e impulsar un programa de ayudas para la escolarización gratuita del alumnado de 0-3 años dirigido a las familias bajo el umbral de pobreza".

"Confrontamos el modelo de avances y mejoras en la educación pública propiciado por el PSOE con el modelo privatizador del PP, que asfixia a la comunidad educativa pública, mientras da alas a la concertada y a la privada", ha señalado Crespín.

En cuanto a la organización del arranque del curso, la dirigente socialista ha apoyado a los sindicatos educativos en sus críticas a la "mala planificación de la vuelta al cole, con decenas de vacantes que no se han cubierto a tiempo, debido a que 167 docentes se incorporaban por primera vez, 40 lo harán con una semana de retraso en Infantil y Primaria y otros 188 que faltan en los institutos".

Junto a ello, Crespín ha avisado de que Moreno "está perpetrando un ataque sin precedentes a la educación especial en Andalucía, con niños que necesitan un refuerzo de recursos y que, sin embargo, padecen la falta de profesores de pedagogía terapéutica, profesores de audición y lenguaje, y técnicos de integración social".

CEIP JOSÉ DE LA TORRE

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado a la Junta de Andalucía y gobierno municipal del PP por las condiciones en las que se encuentra el CEIP José de la Torre y del Cerro, en el barrio del Naranjo, que padece "problemas de climatización, de solerías en mal estado, de mantenimiento de fachada y que carece de sombra en las zonas de recreo".

"Este centro ha llegado a tener 350 alumnos en varias líneas y ahora sólo cuenta con unos 80, y eso es culpa de la falta de mantenimiento y de promoción que tanto Ayuntamiento como Junta hacen de la educación pública y que sí hacen de la educación concertada y privada, como es el caso de otros centros concertados abiertos en el barrio y que le están quitando alumnado a este colegio", según ha asegurado Hurtado.

Por ello, ha afeado al alcalde, José María Bellido (PP), que "haya excluido" a este centro del Plan Municipal 'Sombras en tu Cole', así como de "la falta de campañas de escolarización en las escuelas públicas para atraer alumnos", siendo otro de los problemas del centro, según ha añadido, "la situación que presenta el antiguo huerto escolar, hoy convertido en una escombrera insalubre y en foco de infecciones".