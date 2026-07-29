Crespín (PSOE) destaca que la tasa de paro de Córdoba sea la más baja en 18 años

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado positivamente este miércoles los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026, "que sitúan a la provincia de Córdoba con una tasa de paro del 14,52%, el mejor registro desde el primer trimestre de 2008 y el más bajo de los últimos 18 años".

Crespín ha subrayado en una nota que "Córdoba contabiliza actualmente 53.500 personas desempleadas, lo que supone 7.800 menos que hace apenas un trimestre, una reducción de 2,17 puntos porcentuales respecto al inicio del año y de más de dos puntos en comparación con el mismo periodo de 2025".

A su juicio, "estos datos demuestran que las políticas económicas y laborales impulsadas por el Gobierno de España continúan generando empleo y oportunidades para la ciudadanía. Córdoba avanza y lo hace gracias a un marco económico que favorece la estabilidad, la creación de empleo y la protección de los trabajadores", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que, en el conjunto de España, el paro ha descendido en más de 213.000 personas durante el segundo trimestre del año y el empleo ha aumentado en 503.300 ocupados, mientras que "Andalucía ha sido una de las excepciones negativas, con un incremento de 5.400 personas desempleadas entre abril y junio".

Para Crespín, "resulta preocupante que, mientras el conjunto del país continúa creando empleo a un ritmo histórico, Andalucía siga siendo incapaz de aprovechar plenamente ese dinamismo por la falta de iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno (PP)".

La dirigente socialista ha reseñado que "la Junta lleva años limitándose a apropiarse de los buenos datos que genera la economía española, gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, pero cuando tiene que asumir sus competencias en materia de empleo, formación, industria o diversificación económica, los resultados siguen siendo claramente insuficientes".

No obstante, la secretaria general del PSOE cordobés ha pedido analizar los datos de la EPA "con prudencia", ya que "parte de la reducción del desempleo en Córdoba también responde al descenso de la población activa". En este sentido, Crespín ha advertido de que "el objetivo debe seguir siendo incorporar más personas al mercado laboral, especialmente mujeres y jóvenes, mediante empleo estable y de calidad".

Precisamente, Crespín ha incidido en que "la EPA vuelve a poner de manifiesto la importante desigualdad existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral cordobés. Mientras la tasa de paro masculina ha descendido hasta el 11,08%, la femenina permanece en el 18,58%, casi ocho puntos por encima".

DESEMPLEO FEMENINO POR ENCIMA

En su opinión, no es asumible que "una mujer en Córdoba siga teniendo muchas más dificultades para acceder a un empleo que un hombre. La igualdad laboral continúa siendo una asignatura pendiente y exige políticas públicas decididas de conciliación, corresponsabilidad, formación y empleo femenino", ha manifestado.

Además, ha destacado que "la tasa de empleo masculina alcanza el 55,40%, frente al 40,75% de las mujeres, una diferencia que evidencia la necesidad de reforzar las medidas dirigidas a favorecer la incorporación femenina al mercado de trabajo".

Por sectores, Crespín ha valorado el crecimiento del empleo en los servicios y la construcción, aunque ha advertido del "retroceso registrado en la agricultura y la industria, dos actividades estratégicas para la economía provincial".

Finalmente, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha afirmado que "el reto ahora es consolidar esta tendencia positiva y convertir el crecimiento económico en empleo estable, de calidad y con igualdad de oportunidades", al tiempo que ha reclamado a la Junta de Andalucía "más compromiso con las políticas activas de empleo, la formación profesional, la reindustrialización y el apoyo a los sectores productivos, para que Andalucía deje de liderar el paro en España y pueda aprovechar plenamente el impulso económico que geneer el Gobierno de España".