Crespín (PSOE) participa en una concentración en Santa Eufemia contra el cierre de su sucursal bancaria. - PSOE

SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba y número uno de la candidatura socialista al Senado por la provincia para las elecciones generales del 29 de noviembre, Rafi Crespín, ha participado este jueves en la concentración vecinal convocada en Santa Eufemia (Córdoba) contra el cierre de la única sucursal bancaria del municipio, junto al alcalde, el socialista Antonio Castillejo, y vecinos de la localidad.

Según ha informado el PSOE en una nota, la movilización responde a "un nuevo golpe a los servicios esenciales en el medio rural, que afecta especialmente a las personas mayores y dificulta la vida cotidiana de una población que necesita atención bancaria presencial".

Crespín ha trasladado el apoyo del PSOE a los vecinos de Santa Eufemia y ha reivindicado que "las necesidades de las personas deben prevalecer sobre los intereses económicos de las entidades financieras. Las personas primero y los bancos después. Eso es lo que hemos defendido siempre los socialistas, y lo hemos defendido y ejercido cuando hemos estado en los gobiernos", ha manifestado.

La dirigente socialista ha cuestionado "la responsabilidad social de las entidades bancarias" y ha reclamado "que se traduzca en compromisos concretos con los municipios rurales", porque "la banca gana mucho dinero", pero, "¿dónde está su obra social?" y "¿qué mejor obra social que apoyar a un pueblo como éste y garantizar que la gente mayor y las personas más vulnerables tengan, como mínimo, un día en el que poder acudir a su banco?", ha preguntado.

En relación con ello, Crespín ha advertido que Santa Eufemia se encuentra en "una comarca especialmente castigada por la despoblación" y ha recordado que el municipio ha perdido más del 40% de su población desde el año 2000. A su juicio, "la desaparición de la oficina bancaria supone un nuevo obstáculo para quienes viven en el medio rural y agrava las dificultades para mantener población y actividad económica".

La candidata socialista ha añadido que "hay partidos que se llenan la boca diciendo que defienden a la gente de las zonas rurales y al campo, pero hoy no he visto a nadie del PP aquí, acompañando a estos vecinos en su reivindicación", y ha recordado que, según los datos del Banco de España, "15 municipios de la provincia de Córdoba ya carecen de oficinas bancarias, mientras que la provincia ha perdido 70 sucursales en apenas dos años, al pasar de 305 en junio de 2024 a 235 en junio de 2026".

ALTERNATIVAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha expresado su preocupación por "la decisión de Kutxabank de cerrar la oficina de Santa Eufemia", que cuenta con alrededor de 700 habitantes, "pese al rechazo del Ayuntamiento y a la movilización vecinal", pues, la entidad "ha comunicado que la decisión es firme, aunque se ha conseguido una prórroga temporal de la atención presencial".

Crespín ha argumentado que "mantener un cajero automático no resuelve todas las necesidades de la población, puesto que numerosas operaciones requieren atención presencial". Por ello, ha reclamado "que se estudien todas las alternativas disponibles para garantizar un servicio efectivo, especialmente para las personas mayores y quienes tienen más dificultades para utilizar la banca digital".

En este sentido, ha reivindicado el "Pacto por la Inclusión Financiera, impulsado por el Gobierno de España junto con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, que contempla la actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca".

El protocolo establece que los municipios de más de 500 habitantes que carezcan de puntos de acceso a servicios bancarios dispongan, al menos, de una alternativa presencial, ya sea mediante oficinas, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles. Para las localidades de menos de 500 habitantes, prevé otras fórmulas, como la prestación de servicios a través de los carteros rurales o el acceso a efectivo en establecimientos no financieros.

"Tenemos herramientas y compromisos para evitar que nuestros pueblos se queden atrás. La inclusión financiera no puede quedarse en una declaración de intenciones, tiene que traducirse en soluciones concretas para que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda acceder a sus servicios bancarios con garantías", ha defendido Crespín.

PIDE IMPLICACIÓN A LA JUNTA

Además, la responsable socialista ha reclamado la "implicación de la Junta de Andalucía en la lucha contra la exclusión financiera", y ha recordado la existencia de líneas de ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a estos servicios, entre ellas las convocatorias para sufragar la instalación y el mantenimiento de cajeros automáticos en municipios y núcleos de población afectados por la falta de servicios bancarios.

A este respecto, ha señalado que el Gobierno andaluz del PP "no puede quedarse al margen. No basta con lamentar que cierren los bancos, hay que actuar para que los vecinos no paguen las consecuencias. Las administraciones deben implicarse, buscar soluciones con las entidades financieras y garantizar una atención accesible, especialmente para nuestros mayores, que no pueden verse obligados a depender de familiares o a recorrer kilómetros para gestionar su pensión o realizar una operación bancaria".

A los mayores se ha referido, por su parte, el alcalde de Santa Eufemia, Antonio Castillejo, quien ha defendido la necesidad de "frenar el cierre anunciado de la oficina de Kutxabank", y ha advertido de sus consecuencias para un municipio especialmente vulnerable a la pérdida de servicios", porque "somos un pueblo de personas mayores que no están habituadas a manejarse con medios digitales ni con cajeros, y que tampoco disponen de medios para trasladarse a otras poblaciones".

Castillejo ha subrayado que la concentración responde a la preocupación de una ciudadanía "consciente de que la desaparición de servicios esenciales amenaza el futuro de los pueblos. No debemos permitir que sigamos perdiendo servicios, porque son fundamentales para la conservación de nuestros pueblos y para la lucha contra la despoblación". También ha agradecido el respaldo de Crespín y de los representantes socialistas de la comarca de Los Pedroches.