Crespín (PSOE) pide a las cordobesas que han pasado por el cribado de cáncer de mama que acudan a asociaciones

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha hecho este viernes un llamamiento a las mujeres de la provincia "que han pasado por el programa del cribado de cáncer de mama en los últimos años, para que, ante cualquier duda, acudan a las asociaciones de referencia".

A este respecto y a través de una nota, Crespín ha explicado que, "dado el alcance nacional que está teniendo el escándalo de los fallos y demoras en el programa del cribado de cáncer de mama en Andalucía, mostramos nuestra preocupación por las noticias que nos están llegando de que hay más de 2.000 mujeres afectadas".

Por ello, ha demandado al Gobierno andaluz del PP "que se nos informe del alcance que pueda tener en la provincia y si esto que está pasando con el cribado del cáncer de mama ocurre también en otras patologías", ha insistido Crespín.

La dirigente socialista, quien ha reiterado la petición de dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha criticado tambien al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "por haber mentido descaradamente cada vez que se ha referido al escándalo de los cribados erróneos".