Crespín (PSOE) valora la "gran oportunidad" que supone para Córdoba el que Andalucía reciba 5.000 millones más

Primera reunión del año de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este lunes "la gran oportunidad en inversiones para Córdoba que supone que Andalucía reciba casi 5.000 millones de euros adicionales en la propuesta de financiación presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero".

Para Crespín, ello es más destacable "tras el maltrato" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "viene infligiendo a nuestra provincia desde que gobierna el PP, relegándola a la última posición en inversiones públicas, ejecutando sólo el 14% del dinero consignado en estos siete años y medio de gobierno, o sea, sólo 237 millones de los 1.824 prometidos en Córdoba, y condenando a los alcaldes de la provincia con una ridícula subida de la Patrica del 1,8%, lo que es igual a una congelación de la financiación municipal de facto".

En una atención a medios previa a la primera reunión de la ejecutiva provincial del PSOE cordobés del año, Crespín ha calificado de "valiente y justa" la reforma de la financiación, ya que "garantiza los servicios públicos, la igualdad y el desarrollo económico de nuestra tierra y sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma más beneficiada en términos absolutos, con un incremento previsto en torno a 4.800 millones de euros adicionales cuando el sistema esté plenamente en vigor".

Además, según ha señalado, "a esta cifra hay que sumar casi 1.000 millones más del Fondo de Compensación Interterritorial, diseñados específicamente para dinamizar nuestra economía y permitirnos converger en renta e inversión productiva".

500 MILLONES MÁS PARA CÓRDOBA

Según la proyección realizada por Crespín, en función de la población de la provincia, "serían alrededor de 500 millones más los que podría recibir Córdoba tras el nuevo modelo de financiación. Esto significa más recursos para sanidad, educación, dependencia, políticas de empleo y servicios públicos esenciales, especialmente en las provincias que sufren más desempleo, menor renta y mayores desequilibrios territoriales, como es el caso de Córdoba".

Junto a ello, ha indicado que "el nuevo modelo refuerza la financiación vinculada a la población y a sus necesidades reales a través de parámetros como el envejecimiento, la dispersión territorial, la atención sanitaria, la educación obligatoria o la dependencia, elementos donde Andalucía tiene una presión muy alta sobre sus servicios públicos".

A juicio de Crespín, "la reforma de María Jesús Montero aumenta la capacidad de Andalucía para disponer de más ingresos estables y planificar a medio y largo plazo a través de un reparto que es más equitativo y transparente", pues "no se trata de un privilegio para nadie, sino de un sistema en el que todas las comunidades ganan recursos, pero Andalucía, por su peso demográfico y sus necesidades, es la que más se beneficia en términos absolutos".

LIDERAZGO DE MONTERO

En este sentido, ha subrayado que "con María Jesús Montero al frente de la negociación, Andalucía tiene voz, tiene liderazgo y tiene garantía de que este modelo nace pensando también en las necesidades de nuestra tierra, no en los despachos de Madrid a espaldas de los andaluces".

Sobre la incidencia que esta inyección financiera tendrá sobre la provincia, Crespín ha indicado que "supondrá una oportunidad enorme para Córdoba, que es deficitaria en inversiones en sanidad, en educación, en infraestructuras y en reindustrialización, porque ese mayor poder inversor podrá traer más capacidad para mejorar los hospitales y centros de salud, para reducir ratios en las aulas, para reforzar la atención a mayores y dependientes y para impulsar políticas activas de empleo en nuestros municipios".

Crespín ha defendido esta propuesta porque "significa más oportunidades para la gente de nuestros barrios y de nuestros pueblos, y porque acerca a Córdoba al lugar que merece en el conjunto de Andalucía y de España", y ha conminado al presidente andaluz a "que deseche el uso de la financiación como arma partidista y herramienta de oposición al Gobierno de España", pidiendo al PP andaluz y al de Córdoba "a que se posicionen con claridad" a favor de "una financiación justa para Andalucía, como es ésta", o bien si optan por "mantener un modelo que nos perjudica sólo por sumisión a Feijóo".

En este punto, Crespín ha recodadod que "el propio Moreno exigió en noviembre desde la tribuna del Parlamento andaluz 4.000 millones de euros más, y el Gobierno de Pedro Sánchez pone sobre su mesa 4.850 millones, 850 millones más de lo que él mismo pedía. ¿Va a tener la desfachatez de decir que no a 4.850 millones de euros sólo por sectarismo político?".

"Si su única excusa para rechazarlo --ha proseguido-- es decir que se trata de un modelo de financiación electoralista es que, claramente, está reconociendo que es un buen modelo. Entendemos perfectamente que no le guste a quien lleva siete años ejecutando una hoja de ruta clara, la de privatizar y deteriorar los servicios públicos".

MÁS SEGUROS PRIVADOS CON MORENO

La dirigente socialista ha asegurado que el colapso de los servicios públicos andaluces "tiene culpable y cifras", Juanma Moreno y el Gobierno andalduz del PP, "bajo cuyo mandato los seguros privados han aumentado un 35% en Andalucía".

Así, ha referido que "no hay tinte que pueda tapar la gestión del PP y de Moreno en Andalucía, como es la privatización de la sanidad, y la persecución de la asociación Amama, que denunció los fallos en el cribado del cáncer de mama y la aplicación de las mismas políticas que practica Ayuso en Madrid", siendo otra de las consecuencias de ello "el colapso sanitario estas navidades por el pico de gripe".

Crespín ha anunciado que el PSOE de Córdoba va a estar volcado en explicar durante las próximas semanas el modelo de financiación que ha presentado Montero, y que se dedicara a "defender los intereses de Córdoba y exigir que cada euro que llegue a Andalucía se traduzca en mejores servicios y más oportunidades para la ciudadanía".

"Nuestra secretaria general, vicepresidenta y ministra de Hacienda cumple su palabra y los hechos la avalan, pues María Jesús Montero prometió que Andalucía no sólo no perdería, sino que saldría ganando en el nuevo reparto. Dicho y hecho. Lo ha cumplido al pie de la letra", ha sostenido Crespín, quien ha concluido afirmando que el único partido que defiende los intereses de Andalucía "con hechos, con números en el BOE y no con pancartas vacías, es el PSOE".

"María Jesús Montero hace más por Andalucía en un solo día con esta medida que Moreno en sus siete años de gobierno. Este modelo sienta las bases para que, a partir de 2027, un gobierno socialista pueda devolver la dignidad y la calidad a la sanidad, la educación y la dependencia en nuestra tierra", ha concluido.

Sobre las próximas elecciones autonómicas, aún sin fecha, Crespín ha recalcado que el PSOE de Córdoba "está preparado para revertir el daño que el PP ha ocasionado a Andalucía y a la provincia", y ha destacado que "todo lo bueno que le ha pasado en los últimos años a Córdoba viene de la mano de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero en el Gobierno de España, y ahí están como pruebas la Base Logística, el despegue del Aeropuerto, la solución al problema del agua en el Norte de la provincia, la apuesta por la electrificación o las obras de Variante Oeste".