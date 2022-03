Crespo destaca que Andalucía "ya ha superado" el 25% de agricultura ecológica que reclama Europa para 2030

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado, respecto a la petición de Europa de que en 2030 la superficie agraria dedicada a la producción ecológica sea de un 25%, que Andalucía "ya la superado" y "está rozando el 27%, con 1.369.000 hectáreas de agricultura ecológica, el 50% de España", al tiempo que espera que la Ley de Economía Circular de Andalucía pueda llegar al Pleno del Parlamento "en abril" para su aprobación definitiva y con la "mayor unanimidad posible".

Así lo ha indicado la consejera en un Desayuno Informativo de Europa Press en Sevilla, patrocinado por la Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa, y que ha contado con la participación del eurodiputado y portavoz de Agricultura y Desarrollo Rural del Partido Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido.

Crespo ha recordado que el sector agrario y ganadero salió a la calle el pasado viernes en Sevilla para que "se le escuche" ante la crisis y que este habla de que "es una cuestión de Estado", sobre todo en estos momentos en los que la situación se ha convertido "en la tormenta perfecta", porque aunque todos los sectores "tienen una dificultad adicional con la subida de los costes de producción, este tiene una situación absolutamente disparatada" en los precios.

Y "adicionalmente nos encontramos con una PAC que no es ilusionante", a la que "hemos conseguido darle la vuelta y hacer la convergencia más paulatina y fundamentalmente que los derechos sean de nuestros agricultores y ganaderos", ha señalado Crespo, quien ha añadido que en estos momentos "necesitamos terminar el círculo". "Ahora se les están pidiendo unas prácticas medioambientales que están deseosos de hacer, pero necesitamos recursos y tiempo", ha manifestado, para añadir que si los ecoesquemas "son un acicate para poder hacerlo lo haremos, y lo haremos rápido, pero necesitamos recursos y tiempo", ha insistido.

"No puede ser que en estos momentos los ecoesquemas se conviertan en una dificultad y no se puedan cumplir", ha abundado, para añadir que "no estamos dispuestos a que Andalucía sea una de las únicas comunidades que pierda en la PAC", cuando "hay otras CCAA, la mayoría, que están subiendo en la aportación", es decir, el agricultor andaluz "que ha hecho un esfuerzo en la tecnología y la innovación del futuro no se merece ese trato".

Ha dicho que se ha planteado en las conferencias sectoriales "clarísimamente cuál es la solución" y "es que queremos tantos ecoesquemas como regiones productivas", para añadir que estas regiones "no se pueden hacer al capricho del ministerio, sino que tienen que estar al capricho, organizadas, de lo que necesitan los productores".

"Somos el 35% de los agricultores y eso se tiene que reflejar en la PAC", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que "tenemos que sacar pecho" y ha anunciado, respecto a la petición de Europa de que en 2030 la superficie de agricultura ecológica se convierta en un 25%, que Andalucía "ya la superado, con 1.369.000 hectáreas, lo que supone el 50% de España, rozando casi el 27%".

"Lo que está pidiendo Europa para 2030, en Andalucía ya lo hemos superado en 2022", ha insistido Crespo, quien ha defendido que la práctica medioambientales de los agricultores y la adaptación a los nuevos tiempos "ya están puestas de manifiesto como en ninguna otra tierra de España". Por tanto, significa que la PAC "la hemos utilizado para fijar la población al territorio rural" y para ello "tiene que servir en el futuro".

La titular de Agricultura ha reconocido que "tenemos retos de futuro", uno de ellos la nueva PAC que "tenemos que desarrollar", pero "tenemos encima de la mesa muchos más problemas", toda vez que ha destacado que ahora hay que devolver a los agricultores "esa posibilidad de economía y empleo" porque "abastecieron a los mercados de medio mundo durante la pandemia". Asimismo, ha apuntado a "la maldita guerra" en Ucrania, que "es una sinrazón absoluta en pleno siglo XXI" y que la inflación en España "toca el mayor nivel en 33 años".

Crespo ha apuntado que esta situación "excepcional requiere de medidas excepcionales" y todas las administraciones "se tienen que poner a la altura de las circunstancias, la Junta de Andalucía la primera y el presidente lo tiene clarísimo y nos ha permitido poner en marcha medidas económicas importante, porque somos el 11% del PIB de la industria agroalimentaria y uno de cada diez empleos depende del sector", por tanto, "no se puede jugar con esto". Asimismo, ha destacado que Andalucía "ha sido récord de exportaciones con 12.385 millones en 2021, un 10% más".

La también titular de Desarrollo Sostenible ha subrayado que "más de 30% de la superficie está protegida" en Andalucía, para añadir que una tierra sobreprotegida "está abandonada y es pasto de las llamas muchas veces", por lo que "necesitamos una tierra con un sector forestal protegidos, pero que tenga toda la posibilidad económica para el mundo rural andaluz". "Llevamos 21 millones para vías pecuarias en Andalucía, 300 actuaciones de depuración ya en marcha, 1.500 millones en agua y, por supuesto, la economía circular".

ESPERA QUE LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR LLEGUE "EN ABRIL" AL PARLAMENTO

"Tenemos una ley en el Parlamento, y aunque son momentos conflictivos en la política, Andalucía tiene que ser un tierra que ponga por encima los intereses de los ciudadanos" y las instituciones públicas y formaciones políticas "tenemos que estar unidas y dejarnos de populismos", ha manifestado Crespo, que ha pedido "dejar atrás cuestiones reivindicativas y el momento electoral" y convertir la economía circular "en un nicho de mercado" y hacer "una nueva revolución en torno a la empresa y a una ley pionera en España".

En este sentido, Crespo ha asegurado que "han sido muchas las aportaciones, un total de 200, las que hemos incorporado al texto", y ha añadido que espera que la Ley de Economía Circular de Andalucía pueda llegar al Pleno del Parlamento "en abril" para su aprobación definitiva y con la "mayor unanimidad posible".

645983.1.260.149.20220302124524