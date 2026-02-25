Crespo (PPE) reclama más recursos europeos para los productores de frutas y hortalizas a su "esfuerzo innovador"

Hortiespaña cierra su campaña 'Esdeinvernadero' en el Parlamento Europeo. - PP

BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PPE Carmen Crespo ha pedido a Europa que reconozca en el marco financiero plurianual el "esfuerzo innovador" que realizan las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y se las dote de suficientes recursos económicos para "seguir sus procesos de I+D+i".

Así lo ha trasladado tras participar en el Parlamento Europeo junto al presidente de Hortiespaña, Juan Tomás Cano, en el cierre de la campaña de promoción 'Es de Invernadero', que ha contado con varios europarlamentarios y representantes de las organizaciones agrarias con sede en Bruselas.

En el acto, según ha indicado el PP en una nota, se ha destacado el potencial del sector hortofrutícola español por su "innovación" y "calidad", sentido en el que Crespo ha realzado en concreto la labor del sector hortofrutícola almeriense por ser "un modelo agrícola de éxito, que genera oportunidades laborales para trabajadores de muchos países de la Unión Europea y también de fuera de ella".

Crespo ha valorado las pequeñas explotaciones familiares, que, gracias a la incorporación de tecnología innovadora, "han mejorado su competitividad, generado empleo y contribuido a la seguridad alimentaria".

Asimismo, ha defendido que "los invernaderos del sur de España funcionan como sumideros de CO2 y permiten producir alimentos con una huella hídrica 20 veces menor y con una garantía de salud y calidad, ya que el 90 por ciento de la producción es integrada, combinando cultivos ecológicos".

"Estamos ante un modelo sostenible, consolidado durante décadas en el cultivo bajo invernadero, y cuyo objetivo es de continuar creciendo", ha destacado la eurodiputada, quien ha invitado a Europa a "reflexionar" y a "devolver con recursos económicos en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) todo ese esfuerzo inversor" de las OPFH.

La representante del PPE considera "fundamental" impulsar la innovación tecnológica en los invernaderos, fomentar un regadío "más eficiente" y mantener la competitividad del sector en el sur de Europa. También ha destacado la importancia de las nuevas técnicas genómicas, que se incorporarán a partir de 2028 y supondrán "una auténtica revolución" para las variedades cultivadas en el sur de España. "Es un momento que no podemos dejar pasar", ha apostillado.

De otro lado, Crespo ha felicitado a Hortiespaña por una campaña que "ha acercado el modelo de invernaderos sostenibles a miles de jóvenes de todo el país, mostrando cómo funciona la producción hortofrutícola y la sostenibilidad detrás de cada producto".

Por su parte, el presidente de Hortiespaña ha defendido el modelo de invernadero por ser "eficiente", "sostenible" y generador de empleo, "garantizando frutas y hortalizas seguras y de calidad para Europa". "La seguridad y la defensa de nuestra sociedad comienza con la alimentación", ha insistido ante los miembros del Parlamento Europeo.