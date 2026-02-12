Cruz Roja agradece el compromiso social y solidaridad de empresas andaluzas . - CRUZ ROJA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha homenajeado a 120 empresas y entidades que han destacado por contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. En concreto, la organización ha recibido el apoyo de más de 3.700 empresas a través del área de Empleo y de 1.900 empresas socias el pasado año.

Según ha informado Cruz Roja en una nota, miles de empresas andaluzas colaboran con Cruz Roja cada año para apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Son muchas las empresas que, por ejemplo, participan en formación y preparación laboral de quienes buscan un empleo. O, entidades --que a través de donaciones o como socias de Cruz Roja-- contribuyen a mejorar la vida de miles de personas impulsando iniciativas y proyectos sociales como el Plan de Empleo.

En esta línea, Cruz Roja ha homenajeado a un centenar de estas empresas, que han destacado en la colaboración con la organización en 2025. Y para ello, en cada provincia andaluza, Cruz Roja ha celebrado un acto de reconocimiento para manifestar este agradecimiento, entregando una estatuilla a las personas que forman estos "negocios comprometidos socialmente".

Concretamente, esta semana estos reconocimientos se han celebrado en Jaén, Sevilla, Granada, Almería, Huelva y Córdoba y se han aplazado los actos en Cádiz y Málaga debido a las consecuencias de los temporales. Así, se ha puesto de relieve la implicación del tejido empresarial en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Entre las empresas distinguidas se encuentran negocios pequeños y medianos, pero también grandes compañías y multinacionales con una "sólida" presencia en Andalucía, así como entidades públicas y privadas que han tejido alianzas con Cruz Roja.

En este sentido, el delegado especial de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, ha explicado que estas empresas han destacado por su responsabilidad social corporativa". Para Cruz Roja "es un privilegio que canalicen su solidaridad a través de nuestros proyectos, ya que con su apoyo multiplicamos el alcance de la actividad".

Como indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es "esencial establecer alianzas con todos los agentes sociales, entre ellos el empresariado, para contribuir a un mundo más justo", ha indicado Vera.

Asimismo, el pasado año, Cruz Roja firmó 10.730 alianzas con 3.770 empresas andaluzas para ofrecer acompañamiento y formación en materia laboral a las personas más vulnerables. "Todo un récord de cifras en los 25 años que la organización lleva desarrollando proyectos del área de Empleo", ha destacado.

Las empresas que colaboran con Cruz Roja ofrecen prácticas, actividades de orientación laboral y cursos de capacitación. Gracias esto, más de 43.650 personas han recibido apoyo para superar las barreras que les impiden acceder al mercado laboral (jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas refugiadas o mayores de 45 años).

Por tanto, un total de 8.340 personas lograron un puesto de trabajo en Andalucía gracias al área de Empleo de Cruz Roja, "algo que no habría sido posible sin la colaboración de estas empresas que nos abren sus puertas y nos ayudan a crear oportunidades laborales que cambian vidas", ha agradecido el delegado.

De esta manera, la participación en el área de Empleo supone un valor añadido para el tejido empresarial, ya que Cruz Roja facilita los procesos de selección, mejora la adecuación de los perfiles profesionales y contribuye a una inserción laboral con impacto social positivo.

Igualmente, Cruz Roja ha agradecido "la implicación constante" de 1.900 empresas socias de Cruz Roja en Andalucía, que se suman a los 149.782 socios particulares cuyo apoyo "permite sostener proyectos dirigidos a personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, infancia en situación de vulnerabilidad y otros colectivos en riesgo".

Por último, el reconocimiento a las empresas en 2025 es una iniciativa del Proyecto "Reto Social Empresarial + PLUS" de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza.