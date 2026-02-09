Cruz Roja atiende a más de 200 personas en Córdoba durante la emergencia por el temporal

Operativo de Cruz Roja en Vista Alegre. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha desplegado durante la última semana en Córdoba un amplio dispositivo de emergencia para dar respuesta a los efectos del temporal y a la crecida del río Guadalquivir ocasionada por el paso de las borrascas Leonardo y Marta. En este contexto, la organización ha atendido a más de 200 personas, fundamentalmente en los dos albergues temporales habilitados --en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba-- en los polideportivos municipales de Vista Alegre y Alcolea.

Tal y como ha indicado la entidad humanitaria en una nota, el operativo ha contado con la participación de más de 120 profesionales y personas voluntarias de Cruz Roja, movilizadas durante toda la semana para ofrecer atención humanitaria, apoyo psicosocial y acompañamiento a la población afectada. El despliegue ha incluido perfiles especializados en emergencias, intervención social, logística y asistencia sanitaria.

Para dar respuesta a esta emergencia, Cruz Roja ha activado equipos de distintas áreas y con perfiles muy variados: apoyo logístico, enfermería (DUE), monitores de Cruz Roja Juventud, socorristas de acompañamiento, socorristas terrestres, técnicos en emergencias sanitarias, trabajadoras sociales y psicólogas.

Gracias a este despliegue de recursos humanos y materiales, la institución humanitaria ha podido garantizar la acogida, cobertura de necesidades básicas (comidas, ropa, mantas o higiene), asistencia sanitaria, apoyo emocional y acompañamiento personalizado a las personas alojadas en los recursos temporales, así como a otras afectadas por desalojos preventivos o situaciones de riesgo.

Los dos dispositivos de alojamiento habilitados han permitido a Cruz Roja ofrecer espacios seguros y cubiertos para las personas que necesitaban evacuar sus viviendas por la subida del río o por la presencia de zonas anegadas.

En estos espacios, el personal de Cruz Roja ha gestionado la entrega de kits de higiene, ropa, mantas y material básico, la distribución de alimentos y bebidas calientes, atención psicosocial continuada Asistencia sanitaria leve; actividades de acompañamiento, especialmente orientadas a menores y personas mayores, y derivaciones y coordinación con servicios municipales, sanitarios y de seguridad

Cruz Roja continúa en coordinación con las administraciones, así como con los servicios de emergencia, para seguir monitorizando la situación del río y activar nuevos recursos si fuera necesario, así como para colaborar en la limpieza de las zonas afectadas por el agua.

"Nuestra prioridad es siempre proteger a las personas más vulnerables. Hemos trabajado día y noche gracias a la entrega de nuestro voluntariado y personal técnico, que una vez más ha demostrado su compromiso en los momentos más complejos", ha destacado Nerea Casas, responsable provincial de Socorros y Emergencias de la entidad.

La institución ha agradecido asimismo la colaboración ciudadana y recalcado que su capacidad de respuesta en emergencias como esta --o como en la de hace unas semanas en el accidente ferroviario de Adamuz-- es posible gracias al apoyo de socios, empresas colaboradoras y personas voluntarias.