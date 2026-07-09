Cruz Roja aumenta en Córdoba su respuesta ante el calor con apoyo a mayores, familias vulnerables y personas sin hogar

Voluntarias de la Unidad de Emergencia Social. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personas sin hogar, mayores y familias en situación de extrema vulnerabilidad constituyen un año más el principal foco de la intervención de Cruz Roja en Córdoba para combatir los efectos de las altas temperaturas que vienen registrándose durante estos días, en los que la institución humanitaria intensifica su labor.

Tal y como ha informado la entidad en una nota, desde ayudas para el pago de suministros básicos como la luz o el agua hasta el seguimiento telefónico a personas mayores, el apoyo a personas sin hogar o el asesoramiento para el ahorro doméstico, las acciones que Cruz Roja impulsa en la provincia para hacer frente al calor extremo son variadas, pero todas tienen un denominador común: estar dirigidas a colectivos especialmente vulnerables ante las consecuencias de las altas temperaturas.

En ese sentido, cobra especial importancia estos días la labor que la entidad realiza con personas sin hogar a través de su Unidad de Emergencia Social (UES), que recorre las calles de la capital martes, jueves y domingo para ofrecer comida, bebida refrescante y apoyo humano a quienes, durante los episodios de calor intenso, ven agravada su situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el voluntariado de Cruz Roja continúa realizando seguimiento telefónico a unas 3.300 personas mayores de la provincia, especialmente a aquellas que viven solas o presentan factores de riesgo añadidos, con el objetivo de conocer su estado de salud, ofrecer recomendaciones preventivas y detectar cualquier situación que requiera apoyo adicional. Estas llamadas se realizan a través del servicio de Proximidad Local que la organización desarrolla en Córdoba y en distintas asambleas de la provincia.

"Las altas temperaturas no afectan a todo el mundo por igual. Las personas mayores, quienes viven en la calle y muchas familias con dificultades económicas afrontan mayores riesgos para su salud y bienestar cuando llegan episodios de calor extremo. Por eso reforzamos nuestros dispositivos de acompañamiento y apoyo durante todo el verano", ha explicado Rafael Cobos, trabajador social del programa de Atención a Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja en Córdoba.

La respuesta de Cruz Roja también presta especial atención a las personas y familias que sufren pobreza energética. Según datos de la organización, dos de cada tres familias atendidas tienen dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada durante el verano.

Desde comienzos de año, Cruz Roja ha ayudado en la provincia de Córdoba a cerca de medio centenar de familias a sufragar facturas de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, en el marco del proyecto 'Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad', financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta y fondos propios de la entidad.

"Muchas familias nos trasladan su preocupación por no poder mantener sus viviendas a una temperatura adecuada durante los días de más calor. Desde Cruz Roja tratamos de apoyarlas mediante ayudas para suministros, asesoramiento y otras medidas que contribuyan a reducir el impacto de la pobreza energética", ha añadido Cobos.

Como recuerda Cruz Roja cada verano --este año con la campaña 'Caliente, Caliente. Frío, Frío'--, muchos de los problemas de salud asociados a las altas temperaturas pueden prevenirse con medidas sencillas como mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, refrescarse con frecuencia, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios lo más frescos posible.

Desde la organización se anima igualmente a la ciudadanía a interesarse especialmente por familiares, amistades o vecinos mayores que vivan solos durante estos días de calor intenso, ya que una simple llamada o visita puede ayudar a detectar situaciones de riesgo y mejorar su bienestar.