Cruz Roja Jaén reconoce a ocho empresas y entidades por contribuir a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables

Acto de reconocimiento a empresas colaboradoras con Cruz Roja en Jaén. - CRUZ ROJA JAÉN

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Jaén ha reconocido este miércoles a ocho empresas y entidades, que han destacado en su colaboración con la entidad a lo largo de 2025 para "mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables".

El Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) ha acogido este acto, con el que la entidad ha querido dar las gracias a las firmas jiennenses por su compromiso social y solidaridad, reflejados en esta ocasión en Ilusion 3, Nexwell Power, Grupo Alvic, AMA PDM SL (Grupo DIAN), Hispánica de Limpieza SA, Molduflor, La Boca Te Lía y Uniradio Jaén.

Forman parte de las casi 600 empresas y entidades de la provincia que colaboran con Cruz Roja cada año, para apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas participan en la formación y preparación laboral de quienes buscan un empleo y otras, a través de donaciones o como socias, según ha informado la organización.

Por ello, Cruz Roja en Jaén ha querido "darles las gracias públicamente" en un acto que ha contado con su presidente, Miguel Ángel Maldonado, además de autoridades como la concejala jiennense de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

De esta manera, quiere poner de relieve la implicación del tejido empresarial en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Entre las empresas distinguidas se encuentran negocios pequeños y medianos, pero también grandes compañías y multinacionales con una sólida presencia en nuestra provincia, así como entidades que han tejido alianzas con la ONG.

"Estas empresas se han destacado por su responsabilidad social corporativa y para Cruz Roja es de vital importancia que canalicen su solidaridad a través de nuestros proyectos. Gracias a esta colaboración llegamos a más personas y a más rincones de nuestra provincia", ha explicado Maldonado.

Ha añadido que, el pasado año, Cruz Roja firmó 1.659 alianzas con 438 empresas de toda la provincia para ofrecer acompañamiento y formación en materia laboral a las personas más vulnerables. Un "récord de cifras en los 25 años que lleva desarrollando proyectos del área de empleo. A ellas ha sumado otras 60 que contribuyeron con casi 70.000 euros para apoyar al resto de proyectos que lleva a cabo.

Las firmas que colaboran con Cruz Roja ofrecen prácticas, actividades de orientación laboral, y cursos de capacitación. Gracias ello, más de 6.000 personas pudieron recibir apoyo para superar las barreras que les impiden acceder al mercado laboral, como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas refugiadas o mayores de 45 años.

Un total de 982 personas lograron un puesto de trabajo en Jaén gracias al área de empleo de Cruz Roja, "algo que no habría sido posible sin la colaboración de estas empresas, que nos abren sus puertas y nos ayudan a crear oportunidades laborales que cambian vidas", ha valorado su presidente.

Ha destacado, además, que la participación en el área de empleo supone un valor añadido para el tejido empresarial, ya que Cruz Roja facilita los procesos de selección, mejora la adecuación de los perfiles profesionales y contribuye a una inserción laboral con impacto social positivo.

Por otro lado, Maldonado ha agradecido "la implicación constante" de las 130 empresas socias de Cruz Roja en Jaén, que se suman a los 12.691 socios particulares. Su apoyo permite sostener proyectos dirigidos a personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, infancia en situación de vulnerabilidad y otros colectivos en riesgo.

Finalmente, ha precisado que el reconocimiento a las empresas que se han destacado en 2025 es una iniciativa del Proyecto Reto Social Empresarial + PLUS de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza.

LABOR POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

En la importancia de esta labor de Cruz Roja han coincidido los representantes de las distintas administraciones presentes en el acto, que también han aplaudido las cooperación de las empresas que contribuyen "a construir una sociedad más justa, más igualitaria y, sin duda, más humana".

"Por eso, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso a todas aquellas empresas que hacen del compromiso social una seña de identidad y una forma de defender los derechos de la ciudadanía, independientemente de su condición", ha dicho la concejala de Servicios Sociales.

Asimismo, ha aludido a la colaboración de Cruz Roja con el Ayuntamiento y, en particular, se ha referido al equipo de voluntarios y profesionales que conforma esta entidad en Jaén, "que no descansan durante todo el año y que cumplen con unos parámetros de calidad e intervención social, de los mejores que hay en España".

El presidente de la Diputación también ha resaltado la labor de esta entidad para facilitar la inserción laboral de personas vulnerables y con dificultades para acceder a un puesto de trabajo, así como su capacidad para actuar ante catástrofes o en misiones internacionales.

"Por eso, desde la Administración provincial, cuando Cruz Roja llama a nuestras puertas, siempre respondemos, conscientes de la capacidad que tiene para llegar a aquellos sitios a los que las administraciones no llegamos, ya sea una catástrofe, misiones internacionales o, en este caso, de cara a ayudar a personas con dificultades para acceder al mercado laboral", ha señalado.

Se ha referido, igualmente, al "buen hacer" de Cruz Roja para establecer alianzas de colaboración con empresas y entidades jiennenses que están posibilitando el acceso al mercado laboral de personas con dificultades para ello.

Reyes ha recordado, además, que la Diputación colabora con Cruz Roja en la financiación de programas dirigidos a facilitar la inserción laboral, a través de una aportación de 45.000 euros para sufragar la ejecución del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza en la provincia.

ALIANZA

En la misma línea se ha pronunciado el delegado de la Junta, quien ha expresado el compromiso autonómico con entidades humanitarias como Cruz Roja para "continuar poniendo en marcha políticas públicas que permitan trabajar con eficacia y eficiencia en favor de las personas más vulnerables en los pueblos y ciudades jiennenses".

"La alianza entre la Junta y Cruz Roja permite la ejecución de 18 programas en la provincia con una financiación que supera el millón de euros y que permite llegar a 81 entidades locales", ha precisado, no sin aprovechar para aplaudir también la labor de sus voluntarios en el reciente temporal.

Estrella ha detallado que esas iniciativas pasan por el programa de acogimiento familiar o la atención a familias vulnerables con menores que presentan dificultades de inserción en la escolarización. Igualmente, ha recordado el apoyo a la puesta en marcha de programas de atención a mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de realizar itinerarios formativos, de acompañamiento e inserción laboral.

Al hilo, ha aplaudido el trabajo de los profesionales de Cruz Roja en Jaén y las empresas que cooperan para "llevar a cabo la mejor labor de acompañamiento y apoyo a personas mayores, personas sin hogar, migrantes, menores o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables.

"Convirtiéndose en una herramienta indispensable para canalizar las ayudas e iniciativas que, desde el Gobierno andaluz, ponemos en marcha", ha apostillado el delegado, quien ha valorado el apoyo de las ocho empresas reconocidas "en la mejora de la empleabilidad de las personas que realizan los itinerarios de inserción sociolaboral en la provincia".