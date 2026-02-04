Cruz Roja moviliza a sus equipos de respuesta a las emergencias en Andalucía ante la borrasca Leonardo. - CRUZ ROJA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado de Cruz Roja se ha movilizado para dar respuesta a las emergencias en Andalucía ante la borrasca Leonardo que está causando copiosas lluvias por toda la comunidad, con avisos rojo en Grazalema, en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y en serranía de Ronda (Málaga) y avisos naranja en las provincias de Málaga, Granada y Jaén.

Según ha informado Cruz Roja en una nota, en coordinación con la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el servicio 112 y de los ayuntamientos de las zonas más afectadas, Cruz Roja ha activado a sus equipos del área de Socorros, y ha desplegado albergues, ambulancias, embarcaciones y vehículos de rescate en distintos puntos de la comunidad, con el objetivo de "prestar apoyo a los desalojados por inundaciones y para efectuar posibles rescates si fuera necesario".

Además, Cruz Roja ha informado que días previos, reforzaron las capacidades en los puntos donde se esperaban mayores consecuencias (Cádiz) a donde el martes se enviaron camas, agua y material logístico desde el Centro Logístico de Emergencias de Cruz Roja (Córdoba) "para ampliar el volumen de respuesta de los equipos de emergencias".

Asimismo, en la provincia de Cádiz, se han habilitado distintos albergues provisionales: uno en el complejo deportivo de Chapín, en Jerez de la Frontera, destinado a acoger a posibles desplazados por riadas y a personas sin hogar, con 70 camas; otro en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, de Algeciras, con 60 camas. Y, un albergue en San Roque, en el Pabellón Ciudad de San Roque, con 40 camas.

De igual modo, Cruz Roja ha facilitado apoyo logístico con la entrega de diez camas en el Pabellón Angelita Alta de El Puerto de Santa María, para atender a personas sin hogar, y se han facilitado cinco camas en San Martín del Tesorillo.

En todos estos recursos, además del alojamiento, se han distribuido mantas, kits de higiene y alimentación, con el objetivo de "cubrir las necesidades básicas de los atendidos".

De forma complementaria, Cruz Roja mantiene operativos una ambulancia en Algeciras y otra en Jerez, así como un equipo de rescate especializado prealertado, con embarcaciones y vehículos todoterreno en Jerez. También se han puesto a disposición vehículos de transporte adaptado para "garantizar el traslado de personas con dificultades de movilidad".

En la provincia de Málaga, el 112 ha activado el ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias) de Cruz Roja especializado en albergues de manera preventiva, ante el riesgo de inundaciones en Ronda. Además, el voluntariado de Cruz Roja desplegó en la tarde del martes 50 camas, con mantas y kits de higiene, en el pabellón El Fuerte de esta ciudad.

Por su parte, en el parque se bomberos de Coín se ha ubicado una embarcación y un todoterreno del servicio de Salvamento Marítimo de Cruz Roja en Málaga, con personal técnico, patrones y socorristas acuático, para "intervenir en caso de posibles rescates".

Por otro lado, en la provincia de Granada, a petición del ayuntamiento de la capital, Cruz Roja habilitó un albergue provisional con 50 plazas en el pabellón Paquillo Fernández, destinado a personas sin hogar. Un dispositivo en el que se les ofrece cama, abrigo, alimentos y atención social y que estuvo en funcionamiento en las semanas anteriores, para que sirviera de "refugio climático".

Al hilo, el recurso estará operativo hasta este jueves, 5 de febrero. Así, el voluntariado de la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja está recorriendo las calles de Granada para informar y acompañar a las personas sin hogar hasta el albergue. De igual modo, se ha puesto a disposición una ambulancia para realizar posibles traslados de emergencia en la ciudad, en coordinación con el 061.

A parte de todos los recursos ya movilizados, Cruz Roja mantiene en prealerta a sus Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) de toda Andalucía, así como los ERIE de Albergue en Córdoba y Jaén.

Los ERBE son grupos de voluntarios locales formados para intervenir de manera "rápida, cercana y eficaz ante catástrofes de pequeña y mediana escala". Por tanto, se enfocan en brindar ayuda inmediata, como albergue provisional, asistencia sanitaria básica, y ayuda humanitaria a los afectados.

En concreto, existen 41 ERBE en la comunidad andaluza actualmente, sobre todo en ciudades pequeñas y en zonas rurales donde "se puede dar una actuación rápida desde la propia localidad", ha concluido.