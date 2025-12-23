Cruz Roja sigue acompañando a personas sin hogar en Córdoba durante las fiestas

Miembros de la UES de Cruz Roja de Córdoba atendiendo en la calle a una persona sin hogar. - CRUZ ROJA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Emergencia Social (UES) que tiene en funcionamiento Cruz Roja en Córdoba redoblará un año más sus esfuerzos durante las fiestas para garantizar, también durante las fiestas navideñas, "la atención y el apoyo humano" que habitualmente ofrece a personas sin hogar.

A este respecto y según ha informado Cruz Roja en una nota, la técnica del proyecto de 'Atención a personas sin hogar' de la institución humanitaria en la provincia Emi Valera ha explicado que, "en estas fechas tan señaladas, queremos que las personas que atraviesan mayores dificultades sientan que no están solas y que pueden contar con Cruz Roja".

"Por eso --ha proseguido--, nuestra Unidad de Emergencia Social no descansa y seguirá recorriendo las calles para ofrecer a las personas sin hogar una comida y una bebida especial, pero sobre todo para brindarles compañía y calor humano. Queremos que sepan que estamos a su lado todos los días del año".

Por ello, un vehículo de la entidad continuará recorriendo las calles de la capital las noches de los martes y jueves, incluidos este próximo jueves 25 de diciembre y los días 1 y el 6 de enero del próximo año, y entregará, además de comida y bebida reparadora, algunos productos propios de estas fechas.

Además, en esta época de frío, el voluntariado de la UES de Cruz Roja distribuye también entre las personas sin hogar sacos de dormir y algunas otras prendas de abrigo, "para hacer más llevadero el invierno a quienes lo han de afrontar en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad".

La UES, conformada íntegramente por voluntariado, incluye dentro de su equipo a personas con perfiles y roles diversos, como el trabajo social, la asistencia sanitaria y la psicología. A día de hoy, medio centenar de personas participan como voluntarias en este proyecto, que se realiza en coordinación con el resto de entidades que conforman la Red Co-Habita de atención a personas sin hogar, de la que también forman parte Adeat, Fundación Prolibertas, Hogar Sí, Cáritas, Fundación Don Bosco, Inserta Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.