Cs critica la "irresponsable" moción de censura en Baena (Córdoba) por "las ansias de poder" de Serrano (PSOE)

CÓRDOBA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Cs en Córdoba, Fran Carrillo, ha tachado este martes de "irresponsable" la moción de censura que impulsa el PSOE en el municipio cordobés de Baena contra el gobierno de PP y Cs, porque, a su juicio, "obedece a las ansias de poder" de la secretaria general del PSOE en la localidad y exalcaldesa, María Jesús Serrano, "que se ha quedado sin cuota política de poder ni en Madrid con Sánchez, ni en Andalucía con Susana Díaz".

En un audio difundido por el partido, Carrillo ha reprochado que el PSOE quiera impulsar la moción de censura "contra los criterios de la decencia, la ética y la moralidad, pero también de lo que los propios vecinos de Baena han querido con este gobierno", de ahí que lo haya calificado como "absolutamente lamentable".

Al respecto, ha advertido de que se pasa por "una situación de pandemia donde hay gente que está muriendo, donde hay gente que está perdiendo sus trabajos, donde hay gente que está perdiendo lo poco que tenía, con empresas cerrando, con una localidad como Baena en una comarca tan necesitada de ayudas y donde hay un gobierno que está alineado con el gobierno de la Junta de Andalucía para que lleguen ayudas al municipio".

De este modo, ha aseverado que "ese movimiento no obedece a los intereses de Baena, ni a los intereses de los vecinos", sino a "sus propios intereses", a la vez que ha subrayado que "por razones, venganzas y cuestiones personales no se puede poner en jaque el futuro de una localidad que necesita ahora mismo que todos rememos juntos en la misma dirección y que un gobierno consolidado como el de Ciudadanos, junto al PP, que también gobiernan en la Junta de Andalucía, reme en la misma dirección para atraer recursos a Baena".

Además, el representante de la formación naranja ha defendido que "las ayudas que están llegando para los autónomos, las ayudas que llegan a los municipios y todos los fondos que van a llegar para ayudar a restablecer todo el sector del comercio, de la artesanía, del olivar, todas las ayudas a las pymes y a las personas que necesitan dependencia se deben al gobierno de Ciudadanos en la Junta", a lo que ha apostillado que "gracias a que Ciudadanos gobierna en Baena es posible que esas ayudas lleguen antes".

Por tanto, ha remarcado que "por las ansias de poder de Serrano, que se ha quedado fuera de juego del PSOE, los vecinos de Baena no pueden pagar esa moción de censura", motivo por el que ha pedido "responsabilidad al PSOE y a Serrano y que deje de jugar con el futuro y los intereses de sus vecinos".

Además, le ha recomendado que "si quiere poder, que vaya a Sánchez y se lo pida en otro lado, pero que no juegue con Córdoba, ni con Baena", a lo que ha agregado que "los cordobeses deben saber que el PSOE, una vez más, antepone los intereses de partido y los intereses de poder de una persona en concreto a los intereses de los vecinos, en este caso de Baena".

En este sentido, considera que "no se puede poner eso por encima de los intereses generales, porque estamos para regenerar, reformar y, sobre todo, trabajar juntos en un momento excepcional, aunque el PSOE eso no lo entiende". Así, ha dicho que no comparten la moción de censura, porque, según él, "no obedece a ninguna cosa que no sean intereses personales" y "Serrano tiene que dar explicaciones de por qué hace este movimiento".