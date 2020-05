Cs pide "tranquilidad y prudencia" ante la entrada de gran parte de Andalucía este lunes en la fase 1

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) por Sevilla en el Parlamento de Andalucía y senadora andaluza, Mar Hormigo, ha querido lanzar este domingo un mensaje de tranquilidad y prudencia en estas horas previas a la entrada de gran parte de Andalucía en la fase 1 de desconfinamiento ante la pandemia del coronavirus asegurando que "en Ciudadanos seguimos trabajando para que los andaluces tengan todas las garantías de un retorno seguro y tranquilo, en esta nueva etapa".

Hormigo ha afirmado que "si hemos podido llegar hasta aquí ha sido gracias al esfuerzo común de todos", teniendo en cuenta que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs ha sido capaz de anticiparse y planificar los recursos sanitarios en cada momento, así como adoptando las medidas económicas necesarias tanto para ayudar a pymes y autónomos, como para atender la urgencia social de las familias. Asimismo, ha destacado que los ciudadanos han sido responsables y han cumplido "ejemplarmente las normas del confinamiento".

Sin embargo, Hormigo ha reconocido que "desde Ciudadanos no entendemos los criterios aplicados por del Gobierno central para determinar el paso de las Comunidades Autónomas a la fase 1". "No entendemos que en estos momentos no se actúe con la transparencia y la lealtad que requiere esta situación", ha dicho la parlamentaria naranja, y "todavía no sabemos por qué el Gobierno de Sánchez ha utilizado diferentes criterios según la comunidad autónoma, algunas por provincias otras por distritos sanitarios".

Hormigo ha insistido en que "no queda claro cuáles han sido las razones, ni quién las ha tomado" y "esa falta de transparencia en un momento tan delicado y con un asunto tan delicado como la salud da que pensar".

La senadora andaluza de Cs ha recordado que "la Junta de Andalucía presentó un plan detallado, pero lo han obviado por completo, perjudicando a Andalucía y a las provincias de Málaga y Granada". "Esperemos que con los datos que el Gobierno andaluz va a aportar este lunes, el Gobierno lo revise y dé luz verde a estas dos provincias", ha pedido

Hormigo ha valorado que "la mayoría de provincias van a pasar este lunes a la fase 1" y "es un paso muy importante que va a permitir a muchos andaluces retomar su actividad económica, siempre con las debidas precauciones".

"Desde Cs seguiremos trabajando para salvar vidas y también para salvar la mayor cantidad de empleos posible", ha dicho la senadora andaluza de Cs, al mismo tiempo que ha pedido a los andaluces que "sigan siendo un ejemplo y sigan actuando con el mismo compromiso y la misma responsabilidad que han demostrado hasta ahora".