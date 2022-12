Cs reclama a Diputación una "respuesta política urgente" a los problemas de la infancia en la provincia de Jaén

JAÉN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha reclamado a la Administración provincial "una respuesta política urgente" a los problemas de la infancia y adolescencia en la provincia y que pasan por "maltrato, pobreza, desnutrición y problemas de salud mental y de desarrollo socioeducativo".

Así ha quedado recogido en las conclusiones recogidas de la mesa de trabajo por la infancia y la adolescencia organizada esta semana por el Grupo de Cs junto con representantes de los colectivos de Educación y Trabajo Social y que arroja una situación "muy preocupante que revela una realidad muy dura". Por eso, ha pedido a la Administración provincial "respuesta contundente de la Administración para abordar de manera decidida el presente y el futuro de nuestros hijos en la provincia de Jaén".

"Cuando hablamos de problemas como el maltrato o la desnutrición, parece que estamos refiriéndonos a otros lugares del mundo, pero es una realidad que está aquí, en Jaén, aunque no la veamos", ha comentado Ruiz. Según los colectivos sociales, "los casos de maltrato se han disparado un 68 por ciento desde que comenzó la pandemia, mientras que la cifra de niños atendidos por necesidades básicas de alimentación supera los 10.000 en la provincia.

Además, un 56 por ciento de los jóvenes reconoce abiertamente tener problemas emocionales, y la mitad de ellos ha tenido en algún momento ideas suicidas". Una realidad ante la que "ningún actor político ni Gobierno puede inhibirse", ha dicho Ruiz en un comunicado.

Para el portavoz de Cs, el problema no radica en si se ayuda o no, sino en cómo se gestionan esa ayuda y, sobre todo, cómo se llevan a cabo los seguimientos de personas en riesgo. "El quid de la cuestión es que todos esos programas, ayudas e iniciativas se ponen en marcha de forma descoordinada, sin un diagnóstico certero y sin unos objetivos marcados para revertir una situación que, desgraciadamente, cada día va a más", ha matizado Ruiz, quien ha hecho referencia al "halo de opacidad que envuelve siempre a los problemas sociales y de salud mental".

Por ello, desde Cs se ha apuntado a la necesidad de "abordar un plan integral para los niños y adolescentes de nuestra provincia, enfocado en los problemas, en la planificación y en las metodologías, con la participación activa de las entidades sociales y colectivos profesionales" por ser en palabras de Ruiz "quienes conocen y trabajan esta realidad a diario".

"Nuestro objetivo no es otro que reducir los índices de pobreza, abandono, adicciones o acoso en Jaén. Se trata de reenfocar la política hacia esa parte de la sociedad que no está a la vista, pero que es igual de importante. Si conseguimos eso, estaremos dándole a todos esos jóvenes herramientas transformadoras, y no eslóganes, para garantizar su futuro a corto y medio plazo", ha dicho Ruiz.

El diputado naranja ha avanzado que intensificará los contactos con estas entidades sociales con el objetivo de lograr "un gran pacto" que comprometa a la Administración a trabajar de manera coordinada en una estrategia común para la provincia de Jaén.

"Su labor es incalculable, pero necesitan más compromiso por parte del Gobierno provincial. Sin un apoyo político real, no habrá coordinación, planificación ni estrategia, y eso condenará a miles de jóvenes que, perfectamente, podrían ser nuestros propios hijos", ha concluido el portavoz de Cs.